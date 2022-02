InPost szybko rozbudowuje zaplecze logistyczne

- Firma InPost miała długotrwały plan rozwoju inwestycji magazynowych i sieci. W pandemii wrzuciliśmy dwa biegi wyżej i zaczęliśmy budować, padały decyzje o kolejnych lokalizacjach na Śląsku - opowiada Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak Inpost rozwija się na Śląsku?

- W 2019 roku zaczęliśmy od Sosnowca. Jesteśmy też w Gliwicach, Częstochowie i Chorzowie. Budujemy również w miejscowości Wyry k. Tychów - wymienia.

Niedawno firma oddała także magazyn w Wodzisławiu Śląskim. - Byliśmy pierwszym inwestorem magazynowym w tym mieście. Nie będzie to ostatnia inwestycja w tym regionie - zapowiada Marek Mazur.

Magazyny od Panattoni

Magazyny dla InPostu buduje firma Panattoni. W 2021 roku Panattoni ukończył dla InPostu centra logistyczne o powierzchni blisko 100 000 mkw. w ramach 12 lokalizacji: w Wałbrzychu, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Siedlcach, Goleniowie, Białystoku, Olsztynie, Warszawie i dwa w Krakowie.

W najbliższych miesiącach Panattoni dostarczy kolejne ponad 85 000 mkw. w ramach inwestycji w Rzeszowie, Tychach/Mikołowie, Radomiu, Warszawie, Koninie, Pile, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie.

Ostatnio informowaliśmy też, że InPost uruchomi nowe centrum logistyczne o powierzchni 8700 mkw. w ramach Central European Logistics Hub w Łodzi.

InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 20 000 Paczkomatów® w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców.