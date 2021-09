InPost ułatwi dostęp do paczkomatów osobom niewysokim i niepełnosprawnym

Nowe rozwiązanie – Strefa Ułatwionego Dostępu – umożliwia zamówienie paczek do niżej położonych skrytek w Paczkomatach, na wysokości pomiędzy 30 a 150 cm.

Opcja jest dostępna wyłącznie w aplikacji InPost Mobile i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przez użytkowników.

– Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy liczne prośby o wprowadzenie takiej dodatkowej funkcjonalności. Dzisiaj odpowiadamy na to zapotrzebowanie, wsłuchując się w głos naszych klientów. Przygotowaliśmy specjalną opcję w naszej aplikacji. Jestem pewien, że Strefa Ułatwionego Dostępu to nie tylko kolejne udogodnienie i realne podniesienie komfortu korzystania z Paczkomatów® InPost – ale przede wszystkim dowód na to, jak elastyczne są nasze rozwiązania. Dysponujemy tak zaawansowaną technologią zintegrowaną z aplikacją InPost Mobile, że możemy wdrożyć praktycznie każde nowe rozwiązanie, którego oczekują klienci. Na polskim i wielu zagranicznych rynkach nie ma podobnych, konkurencyjnych systemów IT wspierających firmy logistyczne. Jak widać samo rozstawienie maszyn to zaledwie skrawek całej infrastruktury, która jest niezbędna, aby efektywnie zarządzać siecią punktów odbioru przesyłek i wygodą dostaw dla ich klientów – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jak używać Strefy Ułatwionego Dostępu? Złożenie powyższej dyspozycji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile, osobno dla każdej z przesyłek i może być dokonane nie później niż z chwilą przekazania przesyłki do doręczenia.

