InPost uruchomi nową sortownię w Panattoni Park Lublin III

Tym samym InPost będzie dysponować już 12 centrami logistycznymi: pięcioma powierzchniami Panattoni, dotychczasową, rozbudowaną centralną sortownią w parku magazynowym P3 Piotrków, dwiema sortowniami w nowych parkach logistycznych – 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa, a także nowoczesnymi obiektami w parkach logistycznych MLP Poznań West, MLP Gliwice i MLP Wrocław West oraz KJF Kraków Balice.

– InPost ma obecnie najbardziej rozbudowaną infrastrukturę wśród wszystkich operatorów logistycznych w Polsce. Także obsługiwane przez nas wolumeny przesyłek biją rekordy – w 2019 roku notowaliśmy ponownie znaczący, dwucyfrowy wzrost. Naszym atutem jest szybkość dostawy – do Paczkomatów® niezmiennie utrzymujemy skuteczność D+1. To dlatego wciąż rozbudowujemy naszą sieć oraz już funkcjonujące maszyny. Możemy się pochwalić bardzo wysokim wskaźnikiem utylizacji Paczkomatów® – większość przesyłek jest odbierana w kilka godzin po ich dostarczeniu. W 2020 roku będziemy uruchamiać kolejne huby logistyczne, inwestować w ekologiczną flotę samochodową i dalsze poszerzanie zasięgu sieci – wskazuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

– To już trzecie centrum dystrybucyjno-logistyczne Panattoni na Lubelszczyźnie. Na zauważalny wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Lublina i całej Polski Wschodniej składa się kilka czynników. Jeden z najistotniejszych to postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w infrastrukturze transportowej. Chodzi m.in. o nową obwodnicę Lublina, budowę drogi ekspresowej nr 17, która znacząco skróci dojazd do Warszawy (191 km) czy trasy S19 między Lublinem a Rzeszowem. Ta ostatnia jest częścią budowy szlaku Via Carpatia –paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego północ i południe Europy, od Litwy przez Białystok, Lublin, Rzeszów – aż po Grecję. Jego ukończenie efektywnie połączy regiony Polski Wschodniej z resztą kraju, Europy i świata – tłumaczy Dorota Jagodzińska, Managing Director Panattoni.