InPost wejdzie na rynek delivery? Firma robi pierwsze ruchy

InPost zastrzegł dwa nowe znaki towarowe: InPost Fresh i InPost Deli. Firma szykuje aplikację mobilną służącą do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji. Czy zagrozi pozycji największych graczy food delivery? - zastanawia się horecatrends.pl.

Jak wynika z Biuletynu Urzędu Patentowego, InPost szykuje aplikację mobilną służącą do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji.

Zamówienia obsługiwać będzie platforma internetowa służąca do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji. Zarejestrowano także oprogramowanie mobilne do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich.

