InPost wprowadzi produkt, który zmieni zasady gry na rynku

- Za chwilę wprowadzimy produkt, który w połączeniu z paczkomatami będzie prawdziwym game-changerem. Typowy kurier dostarcza codziennie 75 przesyłek. Kurier InPostu dostarcza do paczkomatów ponad 1000 paczek dziennie, a pracujemy już nad technologią, dzięki której będzie to 2000+ paczek - mówił Rafał Brzoska, CEO InPost w czasie debaty Cyfrowa transformacja - taniej, inaczej, mądrzej w ramach EEC Trends.

- Cały rok 2021 w Polsce będzie u nas oparty o wspieranie zielonej polityki miejskiej. Jako pierwsza firma kurierska w kraju chcemy w całości zelektryfikować swoją flotę. Chcemy, aby liczba kilometrów przejeżdżana przez dostawcze samochody kurierów w mieście była niższa o 90 proc. To absolutnie możliwe - dodał

Paczkomaty to tylko 15-18% naszego sukcesu. Reszta to najnowocześniejsza logistyka w kraju. Inwestujemy w to 400-600 mln zł rocznie. IPO InPostu było największym technologicznym debiutem giełdowym w historii Europy - wskazał założyciel InPostu. - Osią naszej ekspansji jest ekspansja zagraniczna. W Polsce większość paczkomatów stawiamy teraz w mniejszych miejscowościach. Dzięki paczkomatom redukujemy szkodliwe emisje w miastach o 60 proc., a na wsiach o 90 proc. To najbardziej przyjazna dla środowiska metoda dostarczania przesyłek. Jednocześnie nie ma w polskim mobile aplikacji, która ma więcej użytkowników niż nasza. To jest i będzie kluczowe narzędzie naszej komunikacji.

- Rozszerzamy sieć w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wolumen paczek w samym Londynie jest większy niż na całym terytorium Węgier. Największym wyzwaniem będzie rynek francuski. Tu będzie albo organiczna ekspansja, albo akwizycja. Na wschód nie patrzymy, nie mamy tam dobrych doświadczeń - powiedział Brzoska.

