InPost wrzuca wyższy bieg

Szybka reakcja na wzrosty w e-commerce i elastyczne działania pozwoliły nam wrzucić wyższy bieg - mówi Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost.

- Pandemia była dla nas wielkim wyzwaniem - przyznaje Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost. - Musieliśmy nadążyć za oczekiwaniami naszych klientów z tak różnorodnego terenu, jakim jest Górny Śląsk. Budujemy sieć w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby szybkiej dostawy i wzrostu - wyjaśnia i dodaje, że sieć musi obejmować również mniej oczywiste lokalizacje.

Pandemia nauczyła nas elastyczności w podejściu do klienta i biznesu. - Musieliśmy zdecydowanie przyspieszyć nasze plany inwestycyjne, ale poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem - zapewnia Marek Mazur. - W dalszym ciągu obserwujemy rynek i zachowania konsumentów, dostosowując swoją ofertę usług - dodaje.