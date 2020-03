InPost: Znika ostatnia bariera w e-handlu

– Z wielkim zaniepokojeniem i troską patrzymy na krajową i światową gospodarkę oraz negatywne skutki dla społeczeństwa, jakie może przynieść nadchodzący kryzys. Jest to olbrzymi test dla nas jako ludzi i całych społeczeństw. Szczególne myśli poświęcamy osobom zakażonym i ich rodzinom i mamy nadzieję, że podjęte kroki pozwolą zahamować skalę zakażeń – zaznacza na pierwszym miejscu Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

InPost już w lutym powołał sztab kryzysowy, który przygotował plan różnych wariantów działań na wypadek eskalacji pandemii. - W czasie kryzysu szczególnie ważne jest utrzymanie ciągłości dostaw, zabezpieczenie łańcuchów logistycznych i bezpieczeństwo klientów. Dlatego bardzo rygorystycznie traktujemy wprowadzone środki bezpieczeństwa celem zapewnienia ochrony zarówno pracownikom, jak i naszym klientom - podkreśla Wojciech Kądziołka. Dodaje, że firma ściśle przy tym współpracuje z działającymi na jej zlecenie przewoźnikami. Podejmowane działania ochronne dotyczą w równym stopniu osób pracujących bezpośrednio dla InPostu, jak i pracujących dla firmy podwykonawców. - W ubiegłym tygodniu wydaliśmy także rekomendację dla klientów, jak postępować w czasie pandemii – mówi Wojciech Kądziołka.

Jak obecnie wygląda sytuacja - czy utrzymuje się płynność ruchu? Jakie konkretne działania podjęła firma, przygotowując się na warunki kryzysowe? w InPost uruchomił m.in. usługę „Paczka w Weekend” i zaleca korzystanie z aplikacji na smarfonie, by otworzyć paczkomat bez dotykania panelu.

Rzecznik InPostu podkreśla trend przenoszenia handlu z off-linie do on-line. Za tym oczywiście idzie zauważalny wzrost popytu na nowoczesne usługi logistyczne. - Odnotowujemy szczególne zainteresowanie klientów usługami Paczkomatowymi, gdyż są one obecnie najbezpieczniejszą formą dostaw do zakupów - mówi. Klienci chcą do minimum ograniczyć ryzyko kontaktów z innymi osobami, w tym z kurierami. - Dlatego chętnie korzystają z odbioru w Paczkomacie – bo Paczkomat nie choruje - przekonuje.

Firma prowadzi także kampanię przypominającą klientom, że odbierając przesyłki z Paczkomatu warto korzystać z bezpłatnej aplikacji, dzięki której można otworzyć skrytkę smartfonem, bez konieczności dotykania panelu sterującego urządzenia, co jest szczególnie ważne w profilaktyce przeciwwirusowej.

