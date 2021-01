Integracja firm Cramo i Boels bliska zakończenia

W Skandynawii i krajach bałtyckich Cramo zachowa dotychczasową nazwę, natomiast w Polsce, Niemczech, Austrii i Czechach firma będzie funkcjonować pod nazwą Boels. W Polsce działa obecnie 29 oddziałów Boels. Są one ulokowane na terenie całego kraju, co pozwala na sprawne dotarcie do wszystkich klientów. Tym samym Boels stanie się największą na polskim rynku firmą oferującą sprzęt na wynajem.

Połączona flota maszyn

W praktyce integracja oznacza, że w połączonej flocie znajdzie się 650 000 sztuk sprzętu na wynajem. Oferta firmy Cramo, obejmująca wynajem ciężkiego sprzętu, będzie idealnym uzupełnieniem szerokiego spektrum średnich i mniejszych maszyn oferowanych przez Boels.

– Zakup Cramo pozwala nam na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów – powiedział Gregor Wowrzyk, dyrektor polskiego oddziału Boels Rental. – Będziemy mieli więcej sprzętu, więcej oddziałów, więcej pracowników. Szeroka gama oferowanych przez nas produktów oznacza, że nasi klienci dostaną więcej, szybciej i efektywniej; w dodatku w jednym miejscu. Wszystkie ich potrzeby zrealizuje jeden i ten sam dostawca.

Boels planuje kolejne inwestycje w maszyny i sprzęt. Firma szczyci się najnowocześniejszą ofertą w sektorze sprzętu na wynajem i zamierza utrzymać tę przewagę. Boels rozumie także znaczenie takich innowacji, tak digitalizacja i rozwój zielonych, wolnych od emisji rozwiązań. Wypożyczanie sprzętu, zamiast jego kupowania, to właśnie takie „zielone” rozwiązanie, które doskonale pasuje do dzisiejszej gospodarki opartej na współdzieleniu.

Boels to jedna z najbardziej renomowanych firm zajmujących się wynajmem sprzętu w Europie i główny gracz w krajach Beneluksu. Od powstania w 1977 roku Boels stał się firmą zatrudniającą ponad 7 tys. pracowników zatrudnionych w ponad 750 magazynach na terenie 17 krajów.