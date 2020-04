Investa pozostaje w MLP Pruszków II

Spółka Investa związana jest z MLP Group od 2010 roku. Współpraca rozpoczęła się od wynajmu powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I, w 2015 w związku z dynamicznym rozwojem spółki przeniesiono jej działalność do położonego w pobliży kompleksu MLP Pruszków II.

W marcu br. została podpisana nowa umowa najmu, w ramach której Grupa otrzyma ok. 5 600 mkw.,

z czego na powierzchnię magazynową przeznaczone będzie ok. 4800 mkw., a resztę ok. 800 mkw. stanowić będzie nowoczesna przestrzeń biurowo-socjalna. Przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na początek Q1 2021roku. Hala zgodnie ze standardem MLP Group zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb najemcy.

Investa działa na polskim rynku od ponad 30 lat, jest jednym z wiodących liderów branży dystrybucji stali nierdzewnej i aluminium oraz świadczenia usług przemysłowych związanych z metalami. Swoim klientom oferuje usługi w zakresie cięcia laserem i strumieniem wody, cięcia laserowego rur i profili oraz gięcia.

- Projekt MLP Pruszków II to centrum logistyczne cieszące się ogromną popularnością wśród naszych obecnych jak i potencjalnych najemców. To największe centrum logistyczne w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu wynosi ok. 309 tys. mkw. na chwilę obecną ponad połowa to budynki oddane już do użytku, natomiast w przygotowaniu i trakcie realizacji są obiekty o łącznej przestrzeni

ok. 40 tys. mkw. Niewątpliwym atutem tego projektu, to przede wszystkim doskonała lokalizacja oraz elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb naszych klientów – powiedział Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager w MLP Group S.A.

- MLP jest naszym partnerem biznesowym od wielu lat. Wspólnie się rozwijamy, a kolejne umowy potwierdzają elastyczność, zrozumienie potrzeb klienta i rzetelność biznesową na najwyższym poziomie. Szanujemy i pielęgnujemy tę współpracę – mówi Piotr Gregorowicz, Dyrektor Zarządzający w Investa Sp. z o.o. O/Warszawa.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej 10 letniej współpracy. Jednocześnie decyzja Investy potwierdza tylko, że nasza oferta spełnia wszystkie oczekiwania Spółki, i to nie tylko, w zakresie samej inwestycji, technologii czy terminowości, ale także na późniejszym etapie zarządzania. Jestem przekonany, że tak doskonała współpraca przy tym projekcie, zapewni naszym spółkom jeszcze lepszą relację na przyszłość– dodał Tomasz Pietrzak.