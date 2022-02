Inwestorzy chętnie powierzają budowę generalnemu wykonawcy

Generalne wykonawstwo to kompleksowa usługa polegająca na budowie obiektu od podstaw oraz uzyskaniu, na końcowym etapie prac, pozwolenia na jego użytkowanie.

Rolą generalnego wykonawcy jest oszczędność czasu inwestorów oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji, co udaje im się osiągnąć poprzez odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych oraz materiałów budowlanych.

Rynek budownictwa przemysłowego pokazuje, że inwestorzy coraz chętniej powierzają nadzór nad wszystkimi etapami budowy doświadczonemu generalnemu wykonawcy.

Warto zwrócić uwagę na doświadczenie w prowadzeniu projektów w tej formule. Ponieważ kompleksowe prowadzenie dużych projektów budowlanych wymaga różnorodnych kompetencji firmy oraz dużego doświadczenia na tym polu jego pracowników, inwestor powinien je wcześniej sprawdzić. Warto zajrzeć na stronę wykonawcy, profile w social mediach, by poznać realizowane dotąd w tej formule projekty albo sprawdzić, czy istnieje możliwość ich obejrzenia. Niektóre firmy, takie jak Commercecon, chętnie prezentują potencjalnym klientom wybudowane przez siebie obiekty, a ich przedstawiciele opowiadają o przebiegu procesu realizacji.

Zaplecze wykwalifikowanych pracowników. Dlaczego to takie ważne? Zespół inżynierów pomaga w szybkim załatwieniu wszystkich spraw formalnych, a własne zaplecze wyspecjalizowanych brygad budowlanych pozytywnie wpływa na tempo realizacji inwestycji. W porównaniu do zatrudnienia podwykonawców, a co za tym idzie konieczności koordynacji pracy wielu firm, mając własnych fachowców dużo łatwiej jest planować i zarządzać poszczególnymi etapami procesu budowlanego.

Doświadczenie branżowe to aspekt, na który uwagę zwrócić powinni inwestorzy działający w branżach wymagających specjalistycznego podejścia do konstrukcji czy wyposażenia obiektu. Mowa choćby o chłodniach i mroźniach, w których musi być zapewniony rygor temperaturowy i wilgociowy, co z kolei przekłada się na wykorzystanie specjalistycznych materiałów budowlanych. Ale dobrym przykładem są też hale przemysłowe, w których istnieje konieczność montażu kilkutonowych suwnic – to z kolei wiąże się z unikalnymi kompetencjami pracowników oraz odpowiednim zapleczem maszyn budowlanych.

Opinie na rynku