Czy to dobry czas na szukanie okazji na rynku centrów handlowych, magazynów i biurowców? Czy wrócimy do transakcji portfelowych? Kupować czy budować – co się opłaca? – m.in. o tym mówi Michał Nawrot, Head of Investments CEE Peakside Capital Advisors.

Wolumeny inwestycyjne mocno spadają. Na "światełko w tunelu" trzeba na razie poczekać.

Według prognoz ekonomistów pod koniec br. lub na początku przyszłego roku można spodziewać się obniżki stóp procentowych. Jeśli do tego dojdzie, inwestorzy dostaną mocny sygnał do działania.

Biorąc pod uwagę płynność inwestycji, parki handlowe są jedynym perspektywicznym produktem na rynku handlowym.

Biurowce będą łakomym kąskiem inwestycyjnym.

Mimo chwilowego ochłodzenia na rynku, magazyny wciąż pozostają najbezpieczniejszą klasą aktywów.

Po raz pierwszy w Polsce mamy do czynienia z tzw. distressed sales, czyli aktywami wystawionymi na sprzedaż po okazyjnej cenie przez sprzedających. Pula przecenionych nieruchomości nie jest i prawdopodobnie nie będzie duża.

Po raz pierwszy w Polsce mamy do czynienia z tzw. distressed sales, czyli aktywami wystawionymi na sprzedaż po okazyjnej cenie przez sprzedających. Pula przecenionych nieruchomości nie jest i prawdopodobnie nie będzie duża.

Coraz częściej deweloperzy zaczynają kupować istniejące aktywa.

