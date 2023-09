Firma CFE Polska została wybrana na Głównego Wykonawcę regionalnego parku handlowego w Gorzowie Wielkopolskim, realizowanego wspólnie przez Acteeum i Equilis. Podpisana umowa uruchamia prace budowlane tego centrum handlowego o 25 tys. mkw. GLA.

Równolegle na ukończeniu jest już proces komercjalizacji gorzowskiego power center zaś jego otwarcie planowane jest na III kwartał 2024 r.

Gorzowskie power center, powstające we współpracy Acteeum Group oraz Equilis Polska, weszło w nowy, finalny etap realizacji.

Inwestorzy dokonali wyboru Generalnego Wykonawcy parku handlowego oraz uruchamiają szeroko zakrojone prace budowalne.

- Gorzowski park handlowy z pewnością uzupełni ofertę handlową w mieście. Różnorodność oferty, komfortowa przestrzeń i doskonale skomunikowane miejsce inwestycji to bardzo dobre warunki dla inwestorów, najemców, ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta. Cieszę się z realizacji tej inwestycji, która dowodzi konsekwencji w naszym działaniu. Gorzów bowiem zmienia się bardzo dynamicznie. Kolejny inwestor w mieście potwierdza tylko, że to, co robimy w zakresie ułatwień i warunków dla biznesu ma sens. Kolejne miejsca pracy i kolejne firmy prowadzące działalność w Gorzowie wzmacniają pozycję biznesową miasta. - mówi Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nasz kolejny projekt w tym roku tak sprawnie wchodzi w etap prac budowlanych. Wraz z podpisaniem umowy z CFE ruszamy z budową i już teraz planujemy uroczyste otwarcie obiektu w III kwartale 2024. Równolegle z dynamicznymi postępami organizacyjnymi i budowlanymi, bardzo cieszymy się ogromnego sukcesu komercjalizacyjnego naszego Gorzowskiego projektu. Na prawie rok przed planowanym otwarciem, mamy niemal zupełnie skompletowaną ofertę zakupową, która dzięki wielu popularnym, lubianym i atrakcyjnym markom, które otworzą swoje sklepy w Gorzowie, przedstawia się niezwykle atrakcyjnie – mówi Tomasz Szewczyk, Managing Partner, Acteeum Central Europe.

Otwarcie gotowego obiektu, który jest już niemal w pełni skomercjalizowany, planowane jest już na III kwartał 2024. Gorzowskie power center na łącznej powierzchni 25 tys. mkw zaoferuje ponad 30 sklepów, w tym największy i najnowocześniejszy w regionie wolnostojący salon sportowy Decathlon, supermarket Biedronka oraz całą gamę sklepów popularnych i cenionych przez klientów marek modowych, dyskontowych, drogeryjnych, sportowych i innych. Ponadto, ten niezwykle dogodnie skomunikowany obiekt zaoferuje przestronny parking na ok. 800 pojazdów oraz infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu znajdą się również strefy relaksu, rozrywki, gier i zabaw dla dzieci, gastronomii oraz wiele ciekawych rozwiązań małej architektury.

– Bardzo cieszymy się z realizacji kolejnego przedsięwzięcia wspólnie z Acteeum, po Chełmie i Andrychowie, tym razem w zachodniej Polsce. Nasz Gorzowski projekt, stanowi z jednej strony wyraz naszego zaangażowania w budowanie portfela inwestycji Equilis w Polsce, z drugiej zaś przekonania że polski rynek parków handlowych jest silny i ma wspaniałe perspektywy rozwoju.

– wyjaśnia Xavier Pierlet, Chief Investment Officer Equilis Europe

Mając na uwadze zrównoważony rozwój i innowacyjność w centrum działań CFE, Gorzów power center z certyfikatem Breeam Excellence idealnie do tego pasuje. – wyjaśnia Bruno Lambrecht, Prezes Zarządu CFE. Wierzymy, że o sukcesie procesu budowlanego decydują współpracujący ze sobą mężczyźni i kobiety Chcę podziękować Acteeum i Equillis za zaufanie i kontynuację naszej dobrej wspólnej, dotychczasowej współpracy. – dodaje Bruno Lambrecht

