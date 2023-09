Pulscenter to kolejna firma która prowadzi działalność w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń-Wschód”.

Na ponad półhektarowej działce kupionej od miasta za 606 tys. zł powstał budynek magazynowo-biurowy.

Spółka Pulscenter działa w branży medycznej, farmaceutycznej i drogeryjnej.

Inwestycja składająca się z części biurowej o powierzchni wynosi ok. 400 mkw. oraz części magazynowej zajmującej teren ok. 1600 mkw podzielonych na dwie równe części. Budynek ma ponad 7 metrów wysokości. Pracuje w nim kilkanaście osób. Wjazd na teren firmy odbywa się z ul. Przelot. Teren wokół magazynu został zagospodarowany na parkingi, plac manewrowy dla samochodów oraz drogi i chodniki, a także ponad 1000 mkw. powierzchni zielonej.

Pulscenter. Fot.

- Decyzja o budowie magazynu, wynikała z bardzo dogodnego położenia działki w bliskiej odległości od zjazdu z autostrady w Lubiczu oraz dobrego skomunikowania z centrum Torunia. Ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o zakupie działki w tej okolicy, była pełna infrastruktura budowlana – podkreśla Krzysztof Baranowski z firmy Pulscenter.

Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w aktualnej ofercie Torunia. Działki są dobrze skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w leżą w bliskości węzła autostrady A1. Ich potencjał dostrzegają kolejne firmy. Zainwestowały tam już Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Panattoni Europe, Inpost, United Beverages, Borwood, Agpol, Rollstick, Exodus, Icewind, Waran, czy MGB Rusztowania. W strefie aktualnie pozostało do sprzedaży ok. 15 ha terenów pod inwestycje. Miejscy planiści przeznaczyli te tereny pod obiekty usługowo-produkcyjne i składy magazynowe. Kolejne przetargi na działki w strefie planowane są w listopadzie 2023 roku.

