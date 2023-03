Henkel otworzył J-beauty Innovation Hub w Tokio z zespołami Schwarzkopf i Shiseido Professional, które znajdują się w tym samym centrum.

Hub wykorzystuje wiedzę Schwarzkopf i Shiseido Professional w zakresie strategii, marketingu, rozwoju produktów, edukacji i operacji fryzjerskich.

W obszarze badań i rozwoju Henkel znacznie zwiększy swoje możliwości w zakresie opracowywania nowych produktów i formułowania składników.

Nowoczesny J-beauty Innovation Hub w japońskim Tokio jest efektem współpracy zespołów koncernu Henkel, w tym Schwarzkopf i Shiseido Professional. To laboratorium badawcze ma umożliwić wszystkim zainteresowanym markom weryfikację założeń produktowych i pogłębianie wiedzy o tym, jakie są nawyki klientów i klientek. Zespoły mają ściśle ze sobą współpracować, aby zapewnić unikalne połączenie azjatyckich i zachodnich koncepcji piękna, trendów i rozwiązań dla azjatyckich partnerów salonów i konsumentów. Hub wyposażony jest w innowacyjne laboratoria i pokoje pracy: jest to na przykład laboratorium badawczo-rozwojowe, dysponujące najnowocześniejszym sprzętem do opracowywania i charakteryzowania produktów, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania produktów do włosów i kolorów na rynek japoński i azjatycki.

Poza tym w hubie znajdują się studio oceny produktów, wyposażone w lusterka kosmetyczne i umywalki do szamponów, które służy do testowania właściwości sensorycznych produktów do pielęgnacji, koloryzacji, trwałej ondulacji i stylizacji włosów, a także pomieszczenie do obserwacji koloru, wyposażone w specjalny system oświetlenia, który umożliwia oceniającym obserwację koloru włosów w stałym stanie 24/7. Praca z użytkownikami testów i uczenie się na podstawie ich doświadczeń ma umożliwić zespołowi opracowywanie niestandardowych rozwiązań i ulepszanie projektów produktów.

