Jak branża logistyczna może zmniejszyć zużycie wody?

Ryszard Gwóźdź, Senior Industrial Technical Manager w Cushman & Wakefield.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2020 10:19

Recykling wody to oszczędność nawet do 50% wody czystej zużywanej w budynku i obniżenie opłaty za usługi wodne do 90% - taki wniosek wynika z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield pt. „Industrial Goes Green”, w którym kompleksowo przeanalizowano najpopularniejsze ekorozwiązania stosowane w branży magazynowej.