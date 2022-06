Jak budować magazyny? Wykonawcy pod presją

Firmy, które chcą budować szybko muszą pielęgnować swoje relacje z dostawcami.

Nowoczesne firmy zwiększające swoją przestrzeń magazynową nie mogą dziś funkcjonować w oderwaniu od ekologii.

Budowa nowych magazynów w dużych aglomeracjach wiąże się jednak z szeregiem wymagań, jakie muszą spełniać, by być w zgodzie z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego oraz wizualnie wpisywać się w tkankę miejską.

– Chodzi o ceny materiałów budowlanych, które potrafią znacząco rosnąć na przestrzeni kilku tygodni, a nawet dni. Zatem dokonywanie wcześniejszych zamówień i zakupów to nie tylko komfort posiadania materiału do realizacji inwestycji, ale również możliwość utrzymania zakontraktowanych cen – wyjaśnia Marcin Ignaczak, dyrektor ds. Zakupów w firmie Commercecon, specjalizującej się w budowie hal przemysłowych.

Jednak kupowanie materiałów „na zapas” wcale nie jest takie proste. Po pierwsze, część z nich musi być wykonana przez dostawców zgodnie z indywidualnym projektem wykonawczym. Po drugie, takie podejście angażuje duże środki finansowe, co dla wielu firm może być barierą nie do przejścia, a do tego – jak zauważa Marcin Ignaczak – przechowywanie materiałów samo w sobie generuje dodatkowe koszty. Trzeba mieć też na uwadze fakt, że zakupy dokonywane z wyprzedzeniem w tak zmiennej sytuacji rynkowej, w jakiej się znajdujemy, są wysoce ryzykowne i nie zawsze mogą się opłacać. I wreszcie, w ostatnim roku wielu podstawowych materiałów i surowców takich jak wełna mineralna, styropian, cement czy stal po prostu brakowało i zapasy nie były możliwe.

Dlatego firmy, które chcą budować szybko muszą pielęgnować swoje relacje z dostawcami. I to takimi, którzy nie tylko dostarczą towar w terminie, ale oferują także innowacyjne rozwiązania systemowe, dzięki którym sam proces budowy znacznie się skróci, a przyszły użytkownik czy najemca hali będzie mógł czerpać dodatkowe korzyści z ich zastosowania. Mogą to być na przykład kompleksowe rozwiązania do budowy dachów albo ścian zewnętrznych budynku – tutaj dobrym przykładem jest współpraca Commercecon z firmą RUUKKI, dostarczającą generalnemu wykonawcy płyty warstwowe wraz z elementami systemu do ich sprawnego montażu.

Inwestorzy stawiają na ekologiczne budynki

Nowoczesne firmy zwiększające swoją przestrzeń magazynową nie mogą dziś funkcjonować w oderwaniu od ekologii. Z jednej strony nie pozwala im na to prawo budowlane, które nakłada na powstające budynki szereg wymagań dotyczących ich energochłonności. Z drugiej natomiast – konsumenci, oczekujący od nich dbałości o środowisko naturalne na każdym etapie tworzenia produktu.

– Dlatego walka o jak najmniejszą emisję CO2 rozpoczyna się już na etapie projektowania i budowy obiektów magazynowych, do których wybiera się wysoce energooszczędne materiały. Zgodnie z podstawową zasadą zrównoważonego budownictwa, w pierwszej kolejności ograniczamy zużycie energii poprzez zapobieganie jej marnotrawieniu, czemu służą właśnie odpowiednie materiały do wznoszenia i izolacji przegród zewnętrznych. My od kilku lat wykorzystujemy w budowie płyty warstwowe RUUKKI o obniżonej przepuszczalności powietrznej, które spełniają wszystkie wymagania techniczne budynków przemysłowych. W ostatnim czasie zastosowaliśmy je w 2 obiektach wchodzących w skład projektu 7R Park Łódź West II czy w oddanej niedawno do użytkowania w Białogardzie hali produkcyjno-magazynowej firmy KORPO, lidera z obszaru techniki napędowej - mówi Marcin Ignaczak, dyrektor ds. Zakupów w firmie Commercecon

Czym się te płyty wyróżniają? – Przede wszystkim parametrami szczelności, o których decydują surowe tolerancje produkcji oraz fabrycznie montowane uszczelki w stykach płyt. Dla wysokiej energooszczędności obiektu ważne jest jednak rozwiązanie całej obudowy, m.in. styki i połączenia między elementami ściennymi a pozostałymi komponentami. Dlatego firmie Commercecon oraz innym naszym klientom proponujemy kompleksowe rozwiązanie obudowy w postaci Pakietu Ruukki® Energy, na który składa się odpowiedni dobór uszczelnień połączeń różnych elementów budynku, szczegółowe rysunki, kalkulator oszczędności energii oraz możliwość przeprowadzenia testu szczelności. Pakiet zapewnia do 30 proc. oszczędność energii grzewczej i chłodniczej zużywanej przez budynek i w takim samym stopniu redukuje emisje CO2 - mówi Przemysław Wójcik, Sales Manager, Ruukki Polska.

Jak widać, większe zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową idzie w parze z rosnącą świadomością inwestorów w kwestii wykorzystania w procesie budowy rozwiązań ograniczających ślad węglowy. Przekłada się to też na konkretne liczby. Z danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC wynika, że w okresie 3 lat (od marca 2018 do marca 2021 roku) liczba certyfikowanych budynków przemysłowych zwiększyła się niemal czterokrotnie – z 58 do 227, przy czym w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. przybyło aż 86 takich obiektów. Większość z nich certyfikowana jest w systemie BREEAM (192), certyfikat LEED przyznano 22 obiektom, a DGNB – 13. Biorąc pod uwagę udział certyfikowanych obiektów magazynowanych w stosunku do całkowitej podaży, na koniec badanego okresu wyniósł on 28 proc.

Troska o środowisko w parze z dbałością o pracownika

Ale wiele innowacyjnych rozwiązań zrównoważonego budownictwa, obok ograniczenia zużycia energii i kosztów utrzymania budynku, pozytywnie wpływa także na dobrostan pracowników zatrudnionych w obiektach przemysłowych. A to zupełnie nowe podejście pracodawców do organizacji wydajnych i komfortowych miejsc pracy w logistyce magazynowej. Jakie rozwiązania odgrywają tu kluczową rolę? Ekspert Commercecon wskazuje kilka grup. – Pierwszą z nich stanowią rozwiązania zapewniające pracownikom komfort świetlny. Ten, rozumiany jest zarówno jako zagwarantowanie dostępu do światła naturalnego, najzdrowszego dla ludzkiego oka – choć w obiektach przemysłowych nie jest to łatwe, jak również optymalne doświetlenie stanowisk roboczych sztucznym oświetleniem, co ma istotne przełożenie także na bezpieczeństwo pracy. Drugą, rozwiązania które zagwarantują osobom przebywającym w hali komfort cieplny oraz odpowiednią jakość powietrza – czyli jego filtrację poprzez zaawansowane systemy wentylacji i klimatyzacji. W pandemii czynnik ten jeszcze zyskał na znaczeniu.

Ale mówiąc o dobrostanie, nie możemy zapominać o właściwej akustyce budynków. Rozwiązania z tej grupy odnoszą się zarówno do osób przebywających w hali magazynowej czy produkcyjnej, jak i mieszkańców terenów położonych w jej bliskim sąsiedztwie.

– Oba aspekty należy brać pod uwagę już na etapie projektowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie akustyki przegród z płyt warstwowych, uzyskanemu na drodze testów wykonanych wg normy EN ISO 10140-2 dla przegród pojedynczych i złożonych, jesteśmy w stanie zaoferować właściwe rozwiązania nawet dla aplikacji wymagających Rw powyżej 65 dB – mówi Oskar Janik, Portfolio Manager, Ruukki Polska.

Obiekty magazynowe wpisane w przestrzeń miejską

Jednym z nowych trendów obserwowanych w branży magazynowej jest powstawanie małych magazynów miejskich blisko dużych aglomeracji. Potrzeba tworzenia tak zlokalizowanych obiektów wynika bezpośrednio z dynamicznego rozwoju rynku e-commerce i w dużym stopniu wyszła od firm kurierskich oraz operatorów logistycznych sieci automatów paczkowych. Magazyny typu Small Business Unit gwarantują im większą efektywność działań logistycznych – tzw. logistyka „ostatniej mili”, oraz szybsze dostawy towarów do finalnych odbiorców. Ale takim rozwiązaniem są też zainteresowani najemcy oraz inwestorzy, którzy – obok powierzchni magazynowej – potrzebują także nowoczesnej i reprezentacyjnej przestrzeni biurowej. A małe magazyny miejskie świetnie odpowiadają na ich potrzeby.

Budowa nowych magazynów w dużych aglomeracjach wiąże się jednak z szeregiem wymagań, jakie muszą spełniać, by być w zgodzie z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego oraz wizualnie wpisywać się w tkankę miejską.

Jak zauważa Przemysław Wójcik, magazyny typu Small Business Unit coraz częściej swoim wyglądem przypominają biurowce zlokalizowane w centrach miast – wyróżniają się wielkoformatowymi przeszkleniami, ale i ciekawą elewacją.– Nie ukrywajmy, same płyty warstwowe nie należą do materiałów architektonicznych typu „high-end”, a ich walory estetyczne często schodzą na drugi plan, choć płyty dostępne są w szerokiej gamie kolorów czy opcji profilowań. Szukając sposobu na zwiększenie atrakcyjności wizualnej płyt, wprowadziliśmy do oferty płyty Ruukki® Patina, których okładzina zewnętrzna wykonana jest z charakterystycznej, rdzawej stali Cor-Ten®. Ta kojarzyła się do tej pory z naszymi produktami elewacyjnymi do architektonicznych i często prestiżowych zastosowań. Tymczasem płyta z naturalną stalą Cor-Ten® może teraz wyróżnić część lub objąć całość elewacji hali produkcyjnej czy magazynu, tworząc niepowtarzalny efekt. Duże możliwości zaprojektowania ciekawej obudowy daje też kompletny system ścienny Ruukki Forma®, składający się z konstrukcji bazowej w postaci płyt warstwowych i montowanej do niej stalowej okładziny zewnętrznej.

Branża budowlana zmienia się na naszych oczach, dostosowując się do rosnących oczekiwań klientów. Dzięki temu obiekty magazynowe z jednej strony stają coraz bardziej ekologiczne, z drugiej natomiast – wizualnie coraz lepiej wpisują się w wielkomiejski krajobraz, na którego tle powstają.