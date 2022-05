Jak wygląda finansowanie w Accolade?

Accolade korzysta z ponad 500 mln euro kredytów bankowych, z których 40 proc. pozyskała od lutego 2020 roku. Jednocześnie, w Czechach, firma podpisała umowę kredytową na 137,5 mln euro z grupą trzech banków. Jest to największa w historii pożyczka udzielona na pojedynczą nieruchomość przemysłową pod wynajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej, banki chętnie pożyczają pieniądze na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności w sektorze magazynów.

Inwestor przemysłowy Accolade jest jednym z najchętniej finansowanych właścicieli magazynowego portfela w Polsce.

Sytuacja ekonomiczna w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo niestabilna, za co w dużej mierze odpowiadała początkowo pandemia koronawirusa, a następnie wojna w Ukrainie.

Jak zapewnia Accolade, choć można by sądzić, że popyt na magazyny ulegnie spowolnieniu, stało się wręcz przeciwnie. Zapotrzebowanie jest nadal ogromne, a rynek pokazał, że ma mocne fundamenty i stale się rozwija, odgrywając coraz większą rolę w całej gospodarce. W rezultacie magazyny stały się głównym produktem finansowanym przez banki i najchętniej finansowanym segmentem w sektorze nieruchomości. Inwestor przemysłowy Accolade, posiadający sieć 47 parków z certyfikatem BREEAM w Europie, jest jednym z głównych beneficjentów tych produktów finansowych w Polsce.

- Dzięki wysokiej jakości naszego portfolio i długoterminowej strategii, Accolade jest w stanie uzyskać satysfakcjonujące warunki finansowania przez banki, które podzielają nasze poglądy w zakresie świadomości ekologicznej, doceniają atrakcyjność oraz stabilność segmentu magazynowego. Instytucje finansowe cenią naszą strategię ESG oraz wysokie standardy potwierdzone certyfikatami BREAAM. Bardzo dbamy o to, by prowadzić biznes i komunikację z naszymi partnerami w sposób uczciwy i przejrzysty. Uważamy, że jest to również ważne dla naszych partnerów finansowych - mówi Michał Białas, Country Head Accolade w Polsce.

500 mln euro dla Accolade

Łączna kwota kredytów udzielonych Accolade na finansowanie polskiego portfela przekracza 500 mln euro. Banki współpracujące z Accolade to: Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska, BNP PARIBAS i Alior Bank. Ponad 200 mln euro długoterminowego refinansowania dla istniejącego portfela pochodzi od Aareal Bank. Aareal Bank A.G. i Bank Pekao S.A. są największymi kredytodawcami dla Grupy Accolade w Polsce, z udziałami wynoszącymi odpowiednio 40 proc. i 30 proc.

- Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyły nas instytucje bankowe, możemy powiększać nasz portfel i tworzyć wysokiej jakości przestrzenie dla nowoczesnego biznesu. Równie wysoko cenimy wszystkich naszych partnerów finansowych, którzy rozumieją naszą działalność i oferują nam najwyższy standard obsługi oraz elastyczność. Biorąc pod uwagę skalę naszych inwestycji w Polsce, wysoki limit kredytowy oraz szybka ścieżka od momentu złożenia wniosku do wypłaty środków, są dla nas kluczowe. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom finansowym za dobrą współpracę i wsparcie, którego nam udzielili - dodaje Michał Białas.

Co na to banki?

Z perspektywy banków współpraca z rynkiem magazynowym również wygląda obiecująco. - Accolade jest jednym z kluczowych kontrahentów Pekao na rynku magazynowym. Współpracujemy z Accolade od 2016 r. i pożyczyliśmy Grupie już 250 mln EUR. Projekty Accolade łączą w sobie doskonałą lokalizację, zróżnicowany miks najemców oraz najwyższe standardy ESG, w tym certyfikaty środowiskowe. W połączeniu z doświadczeniem zespołu Accolade stwarza to duże możliwości dla banków do finansowania projektów tej firmy. Mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność współpracować z Accolade również przy kolejnych projektach - mówi Łukasz Białecki, Dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao.

- Cieszymy się, że po raz kolejny nawiązaliśmy współpracę z tak profesjonalnym partnerem jak Accolade. Współpraca jest kluczem do wzajemnie satysfakcjonujących relacji z naszymi klientami. Doświadczenie Accolade w zakresie atrakcyjnej klasy aktywów, przy dużym popycie ze strony najemców, czyni portfel bardzo atrakcyjnym dla inwestorów. Kolejnym aspektem wpływającym na odporność portfela jest jego rozpiętość geograficzna, która pozwoliła nam wesprzeć Accolade także naszą transgraniczną wiedzą - mówi Hubert Manturzyk, General Manager Aareal Bank.

Rekordowa umowa w Czechach

Sytuacja na rynku w Czechach wygląda bardzo podobnie. Accolade podpisało tam niedawno rekordową umowę kredytową o wartości 137,5 mln euro z trzema największymi bankami na sfinansowanie budowy nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Jest to największy w historii kredyt udzielony na pojedynczą nieruchomość przemysłową na wynajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Powstająca na terenach poprzemysłowych po dawnej cukrowni nieruchomość, zostanie wynajęta przez globalnego lidera handlu elektronicznego, który dzięki temu stworzy do dwóch tysięcy nowych miejsc pracy. - Dziękujemy naszym partnerom bankowym za zaufanie, jakim obdarzyły działalność Accolade a także przyszłość całego rynku nieruchomości przemysłowych. Bardzo się z tego cieszymy - mówi Milan Kratina, dyrektor generalny Accolade.