Jak zminimalizować koszty krytycznego ogniwa w sektorze e-commerce?

Ostatnia mila kurierska nadal stanowi krytyczne ogniwo w sektorze e-commerce. Końcowy etap, który angażuje kuriera w dostawę przesyłki do odbiorcy, potrafi generować nawet połowę łącznych kosztów. W dobie silnej konkurencji na rynku usług transportowych jest to o tyle istotne, że przewoźnicy nie mogą już ograniczać się wyłącznie do redukcji marż, dlatego coraz częściej decydują się na minimalizację kosztów samego transportu, który wciąż może być tańszy. Jak zminimalizować koszty ostatniej mili mówi Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager w SwipBox Polska.

Analizując szacunki firm transportowych, zwraca uwagę, że wydatki na paliwo stanowią największy udział w rocznych kosztach, które ponosi dana firma. Na poprawę wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo może zatem wpłynąć określona redukcja finansowa nawet o kilka procent. Z drugiej strony, dynamiczny rozwój e-commerce wymusza na operatorach logistycznych dostosowanie się do jego specyfiki. Wynika to z bezpośrednich, wzajemnych zależności, zgodnie z którymi logistyka oraz transport w najbliższych latach będą rosnąć wraz z e-handlem. Kluczem do skutecznej realizacji wymagających celów jest jeszcze większa efektywność, wymagająca usprawnienia zarówno w zakresie organizacji transportu, ale również implementacji nowoczesnych rozwiązań.

Zwiększenie elastyczności

Świadomość konsumentów jest już na tyle wysoka, że poszukiwanie odpowiedniej firmy kurierskiej do realizacji zlecenia jest właściwie ostatnim elementem, który zamyka proces zamówienia. Użytkownik ma jasno określone potrzeby, a profil przewoźnika jest mu znany. Ponadto, w wyniku szacowania kosztów, łatwiej trafić do firmy transportowej, oferującej najlepsze stawki na rynku. Wywiera to bezpośredni wpływ na zwiększenie elastyczności, kształtowanie trendów, a także proponowanie innowacyjnych narzędzi, które realnie ograniczą koszty ponoszone przez konsumenta.

Redukcja wydatków dotyczy jednak przede wszystkim firm kurierskich, które wciąż realizują zlecenia metodą tradycyjną. Ograniczając się do redukcji paliwa, nie brakuje skutecznych sposobów na optymalizację transportu. Wystarczy wspomnieć o mierzeniu jego zużycia, adaptacji stylu jazdy, regularnym serwisowaniu czy wyznaczaniu optymalnych tras. Nie brakuje jednak również innych wyzwań. Wymagający rynek pracy kierowców, w którym prawo popytu i podaży determinuje wzrosty wynagrodzeń stanowi wstęp do dynamicznych zmian kursów walut w relacji do euro, patrząc z perspektywy lokalnej.

Efektywne planowanie procesów transportowych jest szansą dla całej branży, która nie ma czasu na przestoje w dobie silnych wzrostów w obszarze e-handlu. Ostatnia mila może być skutecznie zdywersyfikowana nie tylko dzięki synchromodalności czy krótkoterminowym partnerstwom pomiędzy operatorami, ale również poprzez wdrożenie systemów indoorowych, pozwalających kurierowi pozostawić za jednym razem wiele przesyłek w jednym miejscu.

Celem wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań jest ich jak najszybsza standaryzacja oraz dostępność zarówno z perspektywy konsumentów, jak i kurierów. Silna konkurencyjność sprawia, że finalnie największym wygranym staje się klient, który w ostatecznym rozrachunku otrzymuje bardziej atrakcyjną i stabilną usługę, jeszcze lepiej przystosowaną do jego aktualnych potrzeb.