Jakie są nowe standardy w magazynach?

Do wyposażenia nowoczesnych magazynów używa się zaawansowanych technologii, a składowanie i kompletacja produktów coraz częściej odbywają się przy pomocy pełnej lub częściowej automatyzacji regałów, z użyciem robotów.

Deweloperzy coraz częściej budują magazyny o wysokości 12 m.

Nowoczesne technologie w magazynach służą nie tylko oszczędnościom i optymalizacji wykonywanych zadań.

– Najemcy doskonale wiedzą, czego potrzebują i chcą, żeby hale magazynowe były dostosowane do ich wymagań oraz prowadzonej działalności. Jeśli chodzi o standardowe rozwiązania, to najczęściej pytają o: rodzaj zastosowanego oświetlenia, liczbę doków, parametry ocieplenia i izolacji budynku oraz możliwości ekspansji. Firmy, które korzystają z regałowania, zainteresowane są również wyższymi, 12-metrowymi budynkami, co wiąże się też z odpowiednio większym obciążeniem posadzki, do 6-7 ton – mówi Agnieszka Marczak, Doradca w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Cresa Polska.

Według Panattoni dzisiaj już co trzeci klient pyta o instalacje fotowoltaiczne i rozwiązania proekologiczne. Nacisk na zrównoważony rozwój to największa zmiana w ostatnich latach – zaczynając od drobnych rozwiązań, poprzez certyfikacje ekologiczne obiektów, a na dążeniu do zeroemisyjności kończąc.

– Ta nie odbędzie się bez transformacji energetycznej opartej na redukcji emisji CO2 i przejściu na odnawialne źródła energii. Dlatego zwiększyliśmy udział zielonej energii, która już w tym roku zasili obiekty o łącznej powierzchni 3 mln mkw. i jednocześnie podjęliśmy się ambitnego zadania osiągnięcia neutralności emisyjnej już w 2025 roku – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Magazyn, który nie przegrzewa się latem i nie wychładza zimą

Standard techniczny hal magazynowych stale ewoluuje, a najemcy oczekują efektywnych i ekonomicznych rozwiązań. Jednym z nich jest zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, które zapewnia oszczędności praktycznie od razu. Z wyliczeń Prologis wynika, że wymiana jarzeniówek na LED-y daje 60 proc. oszczędności w zużyciu energii. – Ale to nie wszystko. Dodatkowo stosujemy czujniki ruchu i czujniki światła dziennego, dzięki czemu możemy wygenerować kolejne 20 proc. oszczędności w kilowatogodzinach. Na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych pozwala również dobra termoizolacyjność budynku – magazyn, który nie przegrzewa się latem i nie wychładza zimą, generuje niższe koszty klimatyzacji, chłodzenia i ogrzewania – mówi Marcin Czerniewski, Project Manager w Prologis.

