Jakość czy lokalizacja? Co decyduje o atrakcyjności magazynu

Aktualnie w Polsce w budowie znajduje się 3,71 mln mkw. powierzchni logistyczno-magazynowych.

To ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie rok temu.

Zainteresowanie tymi przestrzeniami się zwiększa, a jednocześnie rosną oczekiwania co do standardów, które powinny spełniać nowoczesne magazyny.

- Projektując budynek, czy to biuro czy magazyn, zawsze musimy mieć na uwadze przyszłych użytkowników tych obiektów. To oni będą z nich korzystać i to oni bardzo często już od początku wiedzą, czego potrzebują. A te potrzeby aktualnie się zwiększyły. Oczekujemy, że magazyn będzie nie tylko w najlepszej lokalizacji, która ułatwi logistykę, ale będzie też wyposażony w nowoczesne rozwiązania, które przyczynią się do sprawnego obsłużenia rosnącej liczby zamówień. A logistyka przeżywa teraz oblężenie z powodu rozwoju w pandemii e-commerce. Z analizy PwC wynika, że w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie za poziomie 162 mld zł. To oznacza średnioroczny wzrost o aż 12 proc. – mówi Krzysztof Koziar, szef działu doradztwa budowlanego w CBRE.

Przede wszystkim lokalizacja

Lokalizacja obiektu logistycznego jest kluczowym czynnikiem warunkującym powodzenie inwestycji. W swojej publikacji CBRE wskazuje na sześć kluczowych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę planując lokalizację magazynu. Chodzi o: odległość od drogi krajowej (1), odległość od autostrady lub drogi ekspresowej (2), dostępność kadry pracowniczej (3), lokalizację w obrębie strefy przemysłowej (4), dostępność sieci transportu publicznego (5) oraz dostępność wjazdów na teren nieruchomości (6). Lokalizacja klasy A spełnia wszystkie, lub wszystkie poza jednym, kryteria lokalizacji. Lokalizacja klasy B nie spełnia dwóch z tych kryteriów, natomiast za lokalizację klasy C uważane są wszystkie pozostałe.

Jakościowe kryteria w magazynach

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na efektywne zaaranżowanie przestrzeni wewnątrz budynku magazynowego. CBRE wskazuje na aż 16 kryteriów, które są obowiązkowe oraz 2 dodatkowe.