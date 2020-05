Jeden z liderów rynku e-commerce tymczasowo powiększa zaplecze magazynowe

W przeprowadzeniu procesu najmu jednemu z liderów rynku e-commerce w Polsce pomogła firma doradcza Savills.

Dzięki dodatkowej powierzchni magazynowej najemca mógł szybko zareagować na wzrost liczby zamówień, jaki firma odnotowała w wyniku pandemii.

- Umowa została zawarta na okres krótszy, niż standardowy, jaki zwykle jest wymagany przez właścicieli nowoczesnych obiektów magazynowych. Było to możliwe, dzięki elastycznemu podejściu firmy Prologis. (...) Podobne rozwiązania mogą w obecnej sytuacji pomóc również innym firmom z sektora e-commerce. Popyt na najem krótkoterminowy zdecydowanie rośnie – mówi Maciej Gierak, menedżer ds. rozwoju biznesu, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

Prologis Park Piotrków I to nowoczesne centrum dystrybucyjne znajdujące się w regionie Polski Centralnej, w pobliżu skrzyżowania autostrady A1 i trasy E67. Całkowita powierzchnia kompleksu to ok. 79,5 tys. mkw.