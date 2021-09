Jeden z największych magazynów IKEA na świecie świętuje 20 lat

Magazyn zajmuje 157 tys. mkw., czyli powierzchnię odpowiadającą 22 boiskom piłkarskim.

Pojemność prawie 200 tys. metrów sześciennych pozwala w nim składować jednocześnie ok. 300 tys. palet.

Na miejscu znajduje się ponad 170 doków załadunkowych, a także 5 kolejowych, co pozwala rozładować wagony bezpośrednio w magazynie.

Dziennie obsługiwanych jest ok. 300 samochodów transportujących produkty IKEA.

- Jest to nowoczesny obiekt, stale rozbudowywany i ulepszany zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju IKEA People & Planet Positive. Magazyn w znacznej części ogrzewany jest energią odnawialną za pomocą pomp ciepła i dzięki odzyskowi ciepła z geotermalnych ujęć wodnych - mówi Sebastian Kaczmarski, Kierownik ds. Centralnych Operacji Logistycznych, IKEA Distribution Services S.A.

Oświetlenie zewnętrzne w całości wykonano w technologii LED, a wodę w budynku podgrzewa system 16 kolektorów słonecznych. Planowo do użytku oddawane są wózki z bateriami litowo-jonowymi, a jeszcze w tym roku w magazynie zacznie działać farma fotowoltaiczna o mocy 770 kWP.

Długoletnia współpraca z FM Logistic

Magazyn działa 7 dni w tygodniu na 3 zmianach, a w całym obiekcie pracuje ponad 750 pracowników zatrudnionych przez FM Logistic. Firma współpracuje z IKEA od początku istnienia Centrum Dystrybucyjnego, jest operatorem logistycznym magazynu IKEA oraz innych firm, które współpracują z marką. Obecnie operator zapewnia m.in. kompleksową obsługę magazynową zarówno kanału sprzedaży B2B, czyli dostaw do sklepów IKEA, jak i kanału B2C, który obsługuje e-commerce IKEA.

- Te 20 lat to dziesiątki milionów przeładowanych palet, ale także zamówień wysłanych do klientów. To praca setek ludzi, dzięki którym produkty IKEA trafiają do sklepów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpośrednio do klientów w całej Polsce. Od ponad 20 lat nasza współpraca opiera się na relacjach, szczerości i otwartości. Łączy nas zbliżona kultura organizacyjna, w której nadrzędną wartością są dla nas pracownicy, ich bezpieczeństwo, szacunek i równe traktowanie - mówi Sebastian Kaczmarski.