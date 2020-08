Jeszcze w sierpniu rusza budowa II odsłony City Logistics Warsaw Airport

Logistics Warsaw Airport II zlokalizowany będzie zaledwie 6 km od lotniska Chopina, tuż przy węźle Opacz. Łączy on drogi ekspresowe S7 i S8 oraz jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Park o planowanej powierzchni 9 000 m kw. ma on już pierwszych najemców –dystrybutora materiałów biurowych oraz producenta samolotów.

O atrakcyjności City Logistics Warsaw Airport II decyduje jego położenie. Nowy obiekt ulokowany będzie tuż przy granicy administracyjnej stolicy.



- Znacząco ułatwi to dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. „ostatniej mili”. Położenie magazynu daje natychmiastowy dostęp do doskonałej infrastruktury drogowej, nowych tras wylotowych z/do Warszawy, lotniska oraz dużego zasobu wysoce wykwalifikowanych pracowników” – mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.



Jak dodaje Dobrzycki, Warszawa to nie tylko największy i najbardziej atrakcyjny rynek logistyczny w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Stołeczny region zamieszkany jest przez 5,6 mln mieszkańców. Znajduje się tu 75 uczelni wyższych, w których kształci się 250 000 studentów. Działa też tutaj ponad 140 tys. firm. Nic dziwnego, że na region warszawski przypada aż 35 proc. nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce.

City Logistics Warsaw Airport II będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w 16 doków przeładunkowych. Jak każda nowa inwestycja Panattoni podlega certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”. Centrum logistyczne zlokalizowane będzie nieopodal międzynarodowego lotniska Chopina (ok 6 km). Jego ogromnym atutem jest pobliski węzeł Opacz, który zapewnia idealne połączenia zarówno z centrum Warszawy, jak i całym krajem. Węzeł jest częścią południowej obwodnicy Warszawy na styku tras S7 (Trójmiasto - Kraków) i S8 (Wrocław – Białystok).