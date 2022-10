Polski operator logistyczny będzie dalej korzystał z magazynów w centrum logistycznym MLP Gliwice. Firma Just In Time ma do dyspozycji ponad 10,6 tys. mkw. powierzchni.

Firma świadcząca usługi m.in. z zakresu magazynowania, transportu, dystrybucji oraz odpraw celnych ma do dyspozycji łącznie ponad 10,6 tys. mkw. powierzchni. Just In Time Logistics Sp. z o.o. podpisała z MLP Group umowę przedłużającą na kolejne lata najem powierzchni w centrum logistycznym MLP Gliwice. Polski operator logistyczny korzysta obecnie łącznie z około 10,6 tys. mkw. Na cele magazynowe przeznaczone jest ponad 10,3 tys. mkw., a powierzchnie biurowe zajmują ponad 300 mkw. Spółka wynajmuje przestrzenie od MLP Group od 2017 r. Czytaj więcej Budowa parku MLP Gliwice zakończona Just In Time Logistics jest operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu magazynowania, transportu, dystrybucji, odpraw celnych oraz bardzo szerokiego zakresu dodatkowych usług opracowywanych pod konkretne potrzeby klientów. Bardzo cieszymy się z utrzymania współpracy z naszym najemcą. Przedłużenie umowy jest dla nas zawsze ważnym momentem, potwierdzającym atrakcyjność oferowanych przez nas powierzchni komercyjnych oraz dopasowaniem ich do potrzeb partnerów biznesowych. Doceniają oni w ten sposób wysoki standard obiektów, konkurencyjne stawki czynszów oraz nasze strategiczne starania ukierunkowane na stosowanie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A. - Ze względu na dogodną lokalizację oraz dynamiczny rozwój usług magazynowych nasza firma zdecydowała się na pozostanie w obecnej lokalizacji. Umożliwi to kontynuowanie naszej strategii biznesowej i umocni współpracę z firmą MLP w kolejnych latach. Jako operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi z zakresu logistyki magazynowej, transportu drogowego, lotniczego, dystrybucji oraz usług celnych cieszymy się z dalszej współpracy pomiędzy naszymi firmami – dodał Marcin Niepsuj Logistics Development Director z Just In Time Logistics Sp. z o.o. MLP Gliwice to centrum logistyczne składające się z 3 nowoczesnych hal magazynowych klasy A o łącznej docelowej powierzchni najmu wynoszącej około 53 tys. mkw. Obecnie wybudowanych jest ponad 44 tys. mkw. Obiekty znajdują się w Szałszy na terenie gminy Zbrosławice, zaledwie 6 km na północ od centrum Gliwic. Dużym ułatwieniem jest bliskość nowoczesnej infrastruktury drogowej. Do najbliższego węzła Zabrze Zachód na autostradzie A1 (Trójmiasto - granica z Czechami) jest jedynie około 2 km. Z kolei odległość do drogi krajowej nr 78, która łączy Park z lotniskiem w Katowicach, wynosi tylko 1 km. Ta doskonała lokalizacja sprawia, że MLP Gliwice jest atrakcyjnym miejscem dla wielu obszarów działalności. Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

