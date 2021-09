Już oficjalnie. M7 Real Estate przejęte przez Oxford Properties Group

W imieniu inwestorów M7 zarządza 570 nieruchomościami w sektorach handlu detalicznego, biur i przemysłowym dla wielu najemców, w całej Europie, o wartości około 4,1 mld EUR.

Przejęcie M7 Real Estate zapewnia Oxfordowi specjalistyczną platformę, dzięki której może przyspieszyć rozlokowanie kapitału w Europie - w szczególności w segmencie logistyki przemysłowej i miejskiej typu multi-let.

M7 pozostanie niezależnie zarządzany przez obecny zespół zarządzający kierowany przez Richarda Crofta i Davida Ebbrella.

- Przejęcie M7 dokładnie wpisuje się w nasz cel, jakim jest bycie innowacyjnym. Partnerstwo łączy uzupełniające się zestawy umiejętności i relacje z dostępem do znacznego kapitału do wdrożenia w całej Europie, z naciskiem na logistykę przemysłową i miejską na wynajem, jedną z najbardziej uznanych na świecie klas aktywów Oksfordu. Nasi coinwestorzy coraz częściej proszą nas o dostęp do możliwości oferowanych przez szerszą platformę Oxford i portfolio firm. W związku z tym, przejęcie M7 pozwala również naszym partnerom inwestować kapitał w najlepszy w swojej klasie zespół zarządzający w sektorze o wielkich perspektywach wzrostu - mówi Joanne McNamara, Executive Vice President, Europe & Asia-Pacific w Oxford Properties.



- Finalizacja przejęcia przez Oxford Properties oznacza początek ekscytującego i przełomowego nowego rozdziału w M7 Real Estate. Daje nam dostęp do wsparcia i zasobów Oxford Properties, co pozwala nam znacznie rozwijać platformę M7 w ciągu najbliższych kilku lat wraz z bardzo podobnie myślącym partnerem. Z niecierpliwością czekam na bliską współpracę z zespołem z Oksfordu i na rozwój inicjatyw, które już rozpoczęliśmy - dodaje Richard Croft, Executive Chairman M7 Real Estate.

M7 oferuje właścicielom i inwestującym w nieruchomości platformę zarządzania inwestycjami i aktywami w całej Europie.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Paneuropejska platforma obejmuje 14 krajów i 16 oddziałów.