Już we wrześniu nowy Panattoni Park Wrocław East

W Dobrzykowicach – tuż przy wschodniej obwodnicy miasta – powstanie Panattoni Park Wrocław East. Już we wrześniu deweloper dostarczy 24 516 m kw. powierzchni magazynowej klasy „A” w ramach jednego budynku m.in. dla jednego ze światowych liderów w produkcji okapów kuchennych do użytku domowego, który wynajął w parku 11 000 m kw.

To pierwszy tak nowoczesny obiekt dystrybucyjny na wschód od Wrocławia. Realizacja powstanie zgodnie z koncepcją Go Earthwise with Panattoni i zostanie poddany certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

Kierunek – Wrocław wschód. Panattoni dostarczyło już 1 milion m kw. powierzchni w ramach parków oraz obiektów BTS w regionie wrocławskim i planuje kolejne 300 000 m kw. Znaczną część swoich inwestycji deweloper zrealizował w samym Wrocławiu oraz w południowych i południowo-zachodnich okolicach stolicy Dolnego Śląska. W tym rejonie zrealizowana zostanie także gigantyczna inwestycja Wrocław Campus 39 w sąsiedztwie obiektów firmy Amazon oraz LG Chem Wrocław Energy. Teraz Panattoni otwiera kolejny kierunek – wschód. W Dobrzykowicach, ok. 12 km od centrum Wrocławia i ok. 2 km od granic miasta, powstanie Panattoni Park Wrocław East. Miejscowość położona jest przy budowanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, a już istniejący odcinek łączy Dobrzykowice z Żernikami Wrocławskimi. Obwodnica zapewni sprawne połączenie z trasą S8, łączącą kluczowe ośrodki logistyczne w Polsce: Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok, a także z autostradą A4, zapewniającą sprawną komunikację z zachodu na wschód przez południową Polskę.

W ramach Panattoni Park Wrocław East powstanie jeden budynek o powierzchni 24 516 m kw., umożliwiający magazynowanie i prowadzenie lekkiej produkcji a realizacja zostanie ukończona we wrześniu 2021 r. Będzie to jeden z pierwszych obiektów klasy A w okolicy.



- Wrocławski rynek magazynowy to jeden z największych rynków regionalnych w Polsce, a samo Panattoni dostarczyło tu milion m kw. powierzchni. Tereny na wschód od stolicy województwa wciąż skrywają ogromny potencjał – charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją blisko miasta, a wraz z rozbudową infrastruktury drogowej dadzą kolejny impuls do rozwoju regionu. To dla nas doskonała wiadomość i cieszymy się, że tu jesteśmy, a pierwsze zapytania od potencjalnych najemców już spływają - mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

