Spółka joint venture utworzona przez Partners Group, czołową firmę inwestycyjną o zasięgu globalnym działającą w imieniu swoich klientów oraz Peakside Capital Advisors, firmę specjalizującą się w zarządzaniu inwestycjami zawarła portfelową umowę kredytową z Bankiem Pekao S.A. Na jej podstawie udzielone zostało finansowanie do wysokości łącznie ponad 500 mln zł. Zaangażowanie uznanej instytucji finansowej potwierdza pozytywną ocenę realizowanych przez Peakside inwestycji oraz wysoką wartość posiadanego portfela nieruchomości.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie nabycia trzech nieruchomości: City Point Targówek, Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno. Wykorzystane zostaną również na przebudowę parku City Point Targówek oraz dalsze finansowanie inwestycyjne po ukończeniu projektu. Peakside przy wyborze inwestycji koncentruje się na strategii „value add”, w ramach której podnosi wartość posiadanych poprzez siebie nieruchomości poprzez ich wynajem, przebudowę, ekspansję czy też podwyższenie jakości obiektów pod kątem ESG.

Umowa kredytowa z Bankiem Pekao stanowi dla nas ważną transakcję portfelowego finansowania projektów magazynowych i początek owocnej współpracy. Jej zawarcie z wiodącą instytucją bankową zapewni dostęp do pewnego źródła finansowania, które pozwoli nam na akwizycję i realizację ambitnego planu inwestycyjnego dla trzech parków logistycznych. Elastyczna struktura finansowania została dopasowana do tempa realizacji naszego przedsięwzięcia – podkreślił Konrad Pazorek, Head of Finance Structuring w Peakside Capital Advisors.