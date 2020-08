Kajima i Savills wspólnie zawalczą o azjatyckich inwestorów

Partnerstwo pomiędzy spółkami Kajima i Savills Investment Management (Savills IM) będzie ukierunkowane na promocję europejskiego sektora logistycznego wśród inwestorów z Azji. Transakcja ta jest również wyrazem ponownego zaangażowania się spółki Kajima w rozwój zarządzanych przez nią aktywów logistycznych w tym regionie.



Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, na który wpłynęła m. in. pandemia COVID-19 , napędza zapotrzebowanie na centra logistyczne i dystrybucyjne w Europie. Szczególnie widać to na przykładzie Polski, w której tylko w pierwszym kwartale 2020 r. wartość nabytych aktywów magazynowych wyniosła 1,46 mld euro. To wynik zbliżony do sumy aktywów przejętych w całym 2019 r. Ich łączna wartość równa była wówczas 1,48 mld euro. Według JLL, w minionym roku azjatycki kapitał stanowił około jednej trzeciej wolumenu transakcji na tym rynku.

Umowa zawarta pomiędzy Kajima i Savills IM stanowi kontynuację działalności deweloperskiej i inwestycyjnej tej pierwszej spółki w sektorze logistycznym w Europie. W styczniu 2020 r. Kajima sprzedała dwa obiekty przemysłowe w Komornikach k. Poznania oferujące 87 000 m2 powierzchni logistycznej. Nieruchomości stanowiły wówczas część portfela (obejmującego inwestycje o powierzchni 280 000 m2) nabytego przez klientów Savills IM. Poza granicami Polski, Kajima w maju tego roku ogłosiła zakup pierwszego parku magazynowego i logistycznego w Hiszpanii, a ostatnio nabyła także obiekt logistyczny w Rotterdamie.



- Kajima od ponad 4 lat aktywnie inwestuje w rozwój logistyki w Europie. Obecnie dążymy do tego, aby działalność w tym sektorze stała się jednym ze stałych elementów naszej długoterminowej strategii. Chcielibyśmy uzupełnić nasz portfel zróżnicowanymi aktywami logistycznymi, pozyskanymi w ramach partnerstwa z azjatyckimi inwestorami, którzy ze względu na stabilny zysk, coraz częściej poszukują możliwości inwestycyjnych w Europie. Zidentyfikowaliśmy już szereg obiektów, poprzez które moglibyśmy wzmacniać obecność Kajima w tym segmencie nieruchomości – mówi John Harcourt, dyrektor zarządzający, Kajima Properties Europe.

- Cieszymy się z nawiązania współpracy ze spółką Kajima w Europie. Mamy nadzieję, że na skutek tej transakcji oraz idącym w ślad za nią partnerstwie, wartości zarządzanych przez nas aktywów będą coraz wyższe. Savills IM w sektorze logistycznym działa w Europie już od kilku lat. Aktualnie zarządzamy aktywami wartymi ponad 4 mld euro. Jestem przekonany, że połączenie naszego doświadczenia na tym rynku z możliwościami Kajimy w zakresie tworzenia wysokiej jakości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, stworzy naprawdę niezwykłe szanse dla naszych klientów - dodaje Jon Crossfield, dyrektor ds. partnerstw strategicznych, Savills Investment Management.

Podczas transakcji, doradcą spółki Kajima był Dentons. Savills IM wspierały natomiast firmy DLA Piper oraz Savills, a Panattoni – Greenberg Traurig.