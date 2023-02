Peakside Capital Advisors wybrał generalnego wykonawcę przebudowy I fazy modernizacji miejskiego parku logistycznego City Point Targówek. Kompleksową realizacją prac zajmie się Kajima Poland.

Aktualnie trwają prace wyburzeniowe I etapu projektu.

Docelowo City Point Targówek dostarczy blisko 100 tys. mkw. najnowocześniejszej powierzchni magazynowo-biurowej, spełniającej najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Termin przekazania pierwszego budynku najemcom nastąpi jeszcze w tym roku.

Przebudowa City Point Targówek to wymagająca i złożona realizacja, która wymaga odpowiedniego partnera. Naszym celem było wybranie partnera, którego doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia dają nam pewność, że mogą sprostać naszym wysokim standardom. Jedynie współpraca z takim partnerem pozwoli nam dostarczać nowoczesną i przyjazną dla środowiska powierzchnię logistyczną i przemysłową najemcom parku. Kajima Poland to profesjonalny partner, którego wybraliśmy do wykonania kompleksowych prac budowlanych pierwszego etapu w parku - mówi Wojciech Zielecki, project management director w Peakside Capital Advisors w Polsce.

Przebudowa parku na warszawskim Targówku została podzielona na kilka etapów, a po jej ukończeniu kompleks będzie oferować blisko 100 tys. mkw. wysokiej jakości powierzchni. Aktualnie na ukończeniu są już prace rozbiórkowe, po których nastąpi rozpoczęcie budowy obiektów znajdujących się w tzw. I fazie modernizacji. City Point Targówek jest funkcjonującym parkiem logistycznym, którego bieżąca działalność będzie kontynuowana, dzięki objęciu najemców planem relokacji, w zależności od zajmowanej przez nich powierzchni.

Celem realizowanej przebudowy jest stworzenie najnowocześniejszej w Warszawie powierzchni logistycznej i magazynowej, spełniającej wysokie standardy ESG. Dzięki doskonałej lokalizacji obiekty będą w stanie zaspokoić potrzeby najemców z sektora e-commerce i innych najemców poszukujących miejskiej powierzchni logistycznej.

Całościowa przebudowa parku realizowana będzie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniając recykling materiałów odzyskanych w trakcie rozbiórki budynków. Natomiast nowe budynki City Point Targówek zostaną objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent, LEED Gold oraz WELL. W ramach parku wdrożonych zostanie szereg rozwiązań proekologicznych jak m.in. przyłączenie do miejskiej sieci ciepła, panele fotowoltaiczne na dachach, ładowarki elektryczne do samochodów, wiaty rowerowe czy hotele dla owadów.

Park wchodzi w skład portfela logistycznego zakupionego przez Peakside Capital Advisors i Partners Group. W jego skład wchodzą dodatkowo dwa obiekty magazynowe: Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl