W 2021 r. firmy z zagranicy zainwestowały w Polsce, dzięki wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji Handlu, ponad 3,5 mld euro, co zaowocowało 18 tys. miejsc pracy. W tym roku będzie podobnie. Polska jest na celowniku wielu inwestorów.

Grzegorz Słomkowski, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: Według niezależnych rankingów w Financial Times, Polska jest na trzecim miejscu jako najlepsze miejsce do inwestycji.

Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych z kancelarii NOERR: Sektor przemysłowy, jak i logistyka oraz BSS są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o nowe projekty.

Wojciech Tyborowski, dyrektor, Invest in Pomerania: Można powiedzieć, że te dwa lata pandemii plus ponad pół roku wojny biznes traktuje jako „as usual”.

Piotr Miodek, Head of BTS z 7R: Mimo że pandemia mocno się nasiliła, branża logistyczna, produkcyjna i technologiczna mocno się rozwijały.

Wojciech Rosa, członek zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma: Dzięki decyzjom, które wcześniej podjęliśmy, o przyciąganiu możliwości produkcji w Europie, czyli optymalnym budowaniu naszego łańcucha produkcyjnego, byliśmy w stanie dostarczyć wszystkie leki.

Joanna Makarowska, zastępca dyrektora, Departament Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów: Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw inwestorom, stworzyło w styczniu br. Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, mieszczące się w Departamencie Kluczowych Podmiotów - m.in. po to, żeby skrócić łańcuchy dostaw.

Polska jest wybierana jako miejsce inwestycji. Przypomnę, że według niezależnych rankingów w Financial Times, jesteśmy na trzecim miejscu jako najlepsze miejsce do inwestycji, po Wielkiej Brytanii i Niemczech - zaznacza Grzegorz Słomkowski, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA.

Według Grzegorza Słomkowskiego, jest tego kilka powodów. Pierwszy to strategiczne położenie. W sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie, nabiera to też nowego znaczenia, bowiem stajemy się naturalnym szlakiem północ – południe. Przejmujemy dużą część biznesów, które wcześniej miały miejsce w Ukrainie i w Rosji. Przenosimy w tym momencie kilka dużych fabryk zachodnich z terenów rosyjskich do Polski. Widać więc to nowe przegrupowanie interesów światowych.

- Drugi powód to są oczywiście ludzie. Polska jest postrzegana, jako źródło bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów za relatywnie dobre pieniądze. Inwestorzy porównują Polaków na przykład z Niemcami, którym już się nie chce pracować albo są bardzo uzwiązkowieni. Polakom jeszcze się chce - zauważa Słomkowski. - Trzeci powód to relatywnie dobra infrastruktura. Jeżeli porównamy infrastrukturę w Polsce na przykład z Węgrami, wypadamy na tym tle bardzo dobrze.

Inwestorzy decydują się na Polskę, z jej z plusami i minusami

Jak wygląda w pewnej perspektywie sytuacja, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne? Co przeszkadza w polskich podatkach? Na co skarżyli się dotychczas nasi partnerzy zagraniczni?



Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych z kancelarii NOERR uważa, że sektor przemysłowy, jak i logistyka oraz BSS są bardzo aktywne jeżeli chodzi o nowe projekty. W tej chwili da się zauważyć wzmożoną aktywność. Na początku wojny było pewne zawahanie, teraz zostało ono przełamane.

Z naszego obecnego oglądu sytuacji wynika, że bardzo dużo projektów jest planowanych w Polsce i nasz kraj jest przedmiotem zainteresowania. System podatkowy nie pomaga, ale też nie odstrasza tych inwestorów. Wydaje mi się, że obecnie dużym problemem jest szybkość przygotowywania inwestycji, w szczególności takich procedur, jak na przykład pewne przeszkody w dostawie mediów. Natomiast system podatkowy został oswojony, w tym sensie, że każdy kto się decyduje na Polskę, bierze ją z plusami i minusami. Z tego, co dobrze rozumiem, nasz władze planują też pewne działania, które polepszą naszą sytuację w tym zakresie - stwierdza Paweł Żelich.

Regiony magnesem dla inwestorów

Jak sytuacja wyglądała już po agresji Rosji na Ukrainę? Jak wygląda napływ inwestorów w różnych regionach Polski?



Przed rosyjską agresją mieliśmy pandemię Covid-19. Mam nadzieję, że ta jesień nie postraszy nas kolejną falą pandemii. Można powiedzieć, że te dwa lata pandemii plus ponad pół roku wojny biznes traktuje jako „as usual”, czyli te problemy są z nami już na tyle długo, że jesteśmy przyzwyczajeni, że musimy sobie radzić z niepewnością i na bieżąco reagować na wydarzenia. Mam wrażenie, że kierunek, w którym się rozwija wojna odczytywany jest jako pozytywny, jeżeli kiedykolwiek coś takiego można powiedzieć o wojnie. Jest wiara, że zmierzamy do poprawy sytuacji. Rysuje się nawet, w najbliższej przyszłości, obraz zakończenia tego konfliktu, a przynajmniej jego zamrożenia - powiedział Wojciech Tyborowski, dyrektor, Invest in Pomerania.

Wojciech Tyborowski twierdzi, że obecnie pojawia się więcej zapytań niż wcześniej, ale to też wynika z tego, że Invest in Pomerania zwiększyła zakres swoich aktywności.

- Zawsze mieliśmy strategię sektorową, która z jednej strony wynika z analizy globalnych przepływów inwestycyjnych, a z drugiej z tego, co my mamy do zaoferowania, jako województwo pomorskie. Koncentrujemy nasze wysiłki na kilku wybranych sektorach - zaznacza dyrektor. - W ciągu ostatnich 2-3 lat zamknęliśmy 60 projektów. Wszystkie były ciekawe, ale pewnie najciekawsze jest to, co wydarzyło się w technologii. Chociażby Nike Technology Centre, które się bardzo zmienia, idzie w kanał dystrybucji cyfrowej. To już nie tylko będą sklepy z odzieżą, ale kilka naprawdę ciekawych rozwiązań. Pracują nad wirtualnym lustrem. W kamerze swojego telefonu można przejrzeć swoją sylwetkę i przymierzyć ubrania Nike - opowiada.

Invest in Pomerania skupiamy się na projektach o wysokiej wartości dodanej, z komponentem innowacyjności. Coraz mocniej pracuje ze startupami. - Mamy kilka ciekawych start-upów, typu Nanosin, z dziedziny nanotechnologii, czy We Talk, z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Baterie do samochodów elektrycznych to dla nas też sektor, na którym się koncentrujemy, czy usługi dla biznesu, IT - wymienia Wojciech Tyborowski.

Perspektywa dewelopera

7R to znany, nie tylko w Polsce, deweloper obiektów logistycznych, realizowanych w formule „build to suit”.

- Wojna niestety przyniosła spowolnienie. Było nieco niepewności, zawahania wśród inwestorów. Byli inwestorzy, którzy się wycofywali ze swoich decyzji lub zawieszali je na jakiś czas, anulowali projekty. Każdy miał z tyłu głowy, że wojna może się na tyle rozpędzić, że dojdzie do granicy polski-ukraińskiej - opowiada Piotr Miodek, Head of BTS z 7R.

Jak dodaje, obecnie wracamy powoli do tego, co było wcześniej. Nie jest to jeszcze tak, że jesteśmy na tym poziomie, który był wcześniej. - Jest trochę firm, które z uwagi na to, że wycofały się głównie z rynku rosyjskiego, straciły nieco swojego biznesu i teraz muszą się w tej rzeczywistości odnaleźć. Muszą się zrestrukturyzować. Myślę, że potrzebujemy jeszcze kilku miesięcy na to, aby wrócić do sytuacji sprzed wojny - mówi Piotr Miodek.

Patrząc z perspektywy budowy, firmy budowlane odnajdują się w nowej rzeczywistości, gdzie przez kilka miesięcy był bardzo duży problem z dostępnością materiałów budowlanych, a przede wszystkim cenami. Nowe źródła zostały odnalezione, ceny niestety poszły do góry. Plusem jest to, że ustabilizowały się. Sądzę, że tu też potrzebujemy jeszcze czasu, żeby to uporządkować, żebyśmy rzeczywiście wrócili do poziomu, który był wcześniej. Natomiast plusem tego, że firmy wycofują się z rynku rosyjskiego jest to, że poszukują nowych lokalizacji i bardzo często przenoszą się do Polski - tłumaczy Piotr Miodek.

Gdzie lokować produkcję?

Jak zauważył Wojciech Rosa, członek zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, firmy farmaceutyczne, które dostarczają produkty, ratują życie, z tym tematem spotkały się już wcześniej, bo kwestia łańcuchów dostaw dotknęła je przed pandemią. W momencie, kiedy władze chińskie wprowadziły nowe regulacje, dotyczące ochrony środowiska, fabryki zaczęły znikać. Co to znaczy dla Europy, która wyzbyła się umiejętności produkowania substancji aktywnych dla wyrobów medycznych, dla leków?

Polpharma dostarcza co trzeci lek w Polsce, który jest wykorzystywany w lecznictwie szpitalnym. Mówimy o lekach ratujących życie, wykorzystywanych przy operacjach, antybiotykach, lekach wykorzystywanych przy respiratorach. Odpowiedzialność, która była na nas w tym momencie złożona, była ogromna - wyjaśnia Wojciech Rosa.

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że dzięki decyzjom, które wcześniej podjęliśmy, o przyciąganiu możliwości produkcji w Europie, czyli optymalnym budowaniu naszego łańcucha produkcyjnego, byliśmy w stanie dostarczyć wszystkie leki i w żadnym momencie, w trakcie pandemii, nie mówiliśmy o tym, że brakuje leków. Decyzje, gdzie lokować produkcje, to jest także ogromny element związany z bezpieczeństwem lekowym dla naszych rodzin i dla obywateli Polski - dodaje Rosa.

Wyjść naprzeciw inwestorom

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w Ministerstwie Finansów to, mówiąc symbolicznie, jedno okienko dla rozmaitych interesantów. Centrum próbuje pomóc każdemu inwestorowi, który planuje rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.). Czym i kim się zajmuje? W jaki sposób uprościło dotychczasowe procedury? Jak wygląda współpraca COPI z innymi instytucjami, które się tym parają w Polsce? Jaki wpływ może mieć praca COPI na polski kontekst procesu nearshoringu?

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw inwestorom, stworzyło w styczniu tego roku Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, mieszczące się w Departamencie Kluczowych Podmiotów po to, żeby skrócić łańcuchy dostaw, zaimplementować wzrost inwestycji w Polsce, by inwestor miał jedno miejsce, do którego przyjdzie po informacje - wyjaśnia Joanna Makarowska, zastępca dyrektora, Departament Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów.

- Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora zajmuję się klientami, którzy mają powyżej 50 mln euro przychodu, natomiast jest też specjalny produkt, tak zwane porozumienie inwestycyjne, dla inwestycji powyżej 100 mln. Zatem samo Centrum próbuje pomóc inwestorowi. Jest to dla nas kluczowe, żeby zmienić wizerunek administracji państwowej, żeby być partnerem dla tej drugiej strony, dla inwestora - kontynuuje Joanna Makarowska. -Jesteśmy otwarci na dialog i rozmowy z różnymi instytucjami branżowymi. Przede wszystkim współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Odpowiadamy na różne zapytania w kwestii podatkowej. Jesteśmy ciekawi potrzeb inwestorów - dodaje.

Przewija się element związany z globalizacją, która jeszcze kilka lat temu była brana jako pewnik, że świat jest jeden i żyjemy tak blisko siebie , że wszystko można dostarczyć. Natomiast ostatnie lata pokazały, że to kompletnie nie zadziałało - mówi Wojciech Rosa.

