Karmar rusza z budową fabryki dla Biomedu

Lubelska spółka będzie mogła produkować nawet milion opakować ONKO BCG rocznie.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą to kolejny krok w kierunku strategii związanej z rozwojem produktów leczniczych BCG.

Dzięki inwestycji powstanie komercyjna linia do produkcji leku ONKO BCG, która skokowo zwiększy potencjał produkcyjny tego produktu.

Biomed Lublin podpisał umowę z Karmar SA (Grupa Bouygues Construction) na generalne wykonawstwo strategicznej inwestycji. W ciągu 16 miesięcy powstanie budynek nowego zakładu produkcyjnego ONKO BCG. Wynagrodzenie jakie otrzyma Karmar SA ustalono na 68,99 mln zł. Należy dodać, że w zeszłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 przyznała Biomedowi dotację na budowę zakładu ONKO BCG. Jej wartość to 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

- Cieszymy się, że naszym partnerem przy budowie nowego zakładu produkcyjnego jest Karmar SA, należący Grupy Bouygues Construction. Dotychczasowa współpraca z tą firmą układa się bardzo dobrze, a wspólne doświadczenie przy budowie CBR tylko potwierdza, że jest to solidny partner. Oferta firmy Karmar, wyłoniona w ramach przetargu, w pełni spełnia nasze oczekiwania i daje gwarancje, że nasza strategiczna inwestycja będzie realizowana zgodnie z planem. Budowa obiektu, w którym będzie odbywała się produkcja to jeden z etapów realizacji całej inwestycji. Kolejną będzie zakup linii produkcyjnej. Zorganizowany w tym celu przetarg powinien rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych tygodni. Mamy ambicje, aby na przełomie 2025 i 2026 roku ruszyła sprzedaż leku ONKO BCG z nowej linii – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed Lublin SA.

Podpisanie umowy Biomed - Karmar. Fot. mat. pras.

Realizacja obiektów dla branży farmaceutycznej i medycznej wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji inżynierskich. Karmar wykonuje takie projekty od 2009 roku. W nowopowstałym budynku realizowanym dla Biomedu znajdą się pomieszczenia najwyższych klas czystości. Na potrzeby laboratorium będą pracowały generatory wody do iniekcji, pary czystej oraz wody oczyszczonej. Zastosowanie znajdą tu m.in. systemy BMS, EMS, CMAS, które będą nadzorowały utrzymywanie warunków pracy w pomieszczeniach przeznaczonych do badań i w części produkcyjnej.

- Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że generalne wykonawstwo, tak istotnej inwestycji, Biomed oddaje w nasze ręce. To kolejna wspólna realizacja. Dzięki tej partnerskiej współpracy możemy brać udział w realizacji planu rozwoju spółki wykonując innowacyjne technicznie przedsięwzięcia. Chcę też podkreślić, że bardzo cenimy profesjonalizm i partnerstwo we współpracy naszych firm, a to zobowiązuje – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Karmar SA.

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą to niezwykle ważny krok Biomedu w kierunku realizacji strategii związanej z rozwojem produktów BCG. Budowa nowego zakładu produkcyjnego jest realizowana w ramach projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”. Będzie przebiegała w trzech etapach. Pierwszy wiąże się z budową dedykowanego budynku produkcyjnego. Dwa kolejne to odpowiednio organizacja dedykowanej i kompletnej infrastruktury produkcyjnej oraz kwalifikacja infrastruktury i walidacja procesu wytwarzania. W rezultacie powstanie komercyjna linia do produkcji leku ONKO BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R.

Biomed Lublin należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG. Budowa Zakładu produkcyjnego ONKO BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o 210 000 opakowań rocznie, co oznacza ponad pięciokrotny wzrost potencjału wytwórczego tego produktu. Spółka ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne ONKO BCG do 300 000 opakowań rocznie, a dysponując odpowiednią infrastrukturą może prowadzić dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych nawet do ponad 1 mln opakowań.

Budowa zakładu produkcyjnego ONKO BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” (CBR). Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Biomedu oraz umocni pozycję rynkową, zaś wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego ONKO BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu. Oba projekty są strategicznymi inwestycjami lubelskiej spółki biotechnologicznej.

Ambicją zarządu lubelskiej spółki biotechnologicznej jest, aby na przełomie 2025 i 2026 roku ruszyła sprzedaż leków produkowanych w nowym zakładzie.