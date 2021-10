Katarzyna Pyś-Fabiańczyk pokieruje zespołem magazynowym w Savills

Industrial Services Hub to usługa skierowana do najemców, deweloperów i właścicieli powierzchni magazynowych oraz podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w nieruchomości logistyczne. Działać będzie w oparciu o współpracę już istniejących w Savills linii biznesowych, oferując zintegrowaną usługę obejmującą m.in. wynajem powierzchni oraz zakup i sprzedaż nieruchomości. Fundamentem Industrial Services Hub będzie wiodąca pozycja Savills w dostarczaniu zaawansowanych usług doradczych typu forward funding.

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk przed dołączeniem do Savills przez trzy lata pełniła funkcję dyrektorki w funduszu Exeter Property Group inwestującym na rynku nieruchomości przemysłowych. Wcześniej od podstaw zbudowała zespół wynajmu powierzchni magazynowych w agencji BNP Paribas Real Estate, którym z sukcesem kierowała przez blisko pięć lat. Ponad 20-letnią karierę na rynku nieruchomości zaczynała w Platan Group. Z rynkiem magazynowym związała się w 2006 roku, wraz z przejściem do Menard Doswell, by później odpowiadać za rozwój biznesu w firmie Goodman.

Katarzyna Pyś-Fabiańczyk jest założycielką i pierwszą prezeską stowarzyszenia Ladies First zrzeszającego ponad 300 kobiet pracujących w branży nieruchomości i logistyki. Od lat jest również cenioną ekspertką i prelegentką konferencji branżowych. W uznaniu swoich sukcesów zawodowych została nominowana do wielu nagród, m.in. tytułu businesswoman roku (Sukces Pisany Szminką) czy agenta roku (Panattoni). W życiu prywatnym aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, prowadząc kawiarnię w Sochaczewie pod Warszawą i organizując spotkania ze znanymi osobistościami ze świata kultury, nauki i sportu.

- Sektor nieruchomości magazynowych pozostaje jednym z kluczowych obszarów rozwoju Savills w Polsce. Od pięciu lat konsekwentnie budujemy naszą pozycję w tym segmencie i jesteśmy dumni z rosnącego udziału w rynku oraz zaufania jakim obdarzają nas klienci. Nasza nowa zintegrowana usługa dla sektora magazynowego od kilku miesięcy zbiera bardzo pozytywne opinie z rynku, gdyż w naturalny sposób podkreśla wyróżniki Savills – umiejętność odpowiadania na potrzeby rynku oraz dostarczania szytej na miarę, kompleksowej oferty w przyjaznej i prostej dla klienta formie – mówi Tomasz Buras, CEO, Savills Polska.

