Katoen Natie bierze więcej w Prologis Park Wrocław V

Katoen Natie to globalny operator logistyczny z siedzibą w Belgii. Posiada ponad 5 mln mkw. powierzchni magazynowej w 160 lokalizacjach na całym świecie. We Wrocławiu jest zlokalizowana druga platforma logistyczna, świadcząca usługi dla jednej z sieci handlowych. Pierwszą lokalizacją Grupy w Polsce jest Kutno, gdzie w 2019 roku Katoen Natie zakupił obiekty logistyczne o powierzchni 40 tys. mkw. wraz z 42 silosami.

W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cieszymy się, że możemy wspierać Katoen Natie w dalszej ekspansji w ramach umowy podpisanej na początku roku. Doskonałe połączenia drogowe i bezpośrednie sąsiedztwo autostrad A4 i A8 były jednym w ważniejszych argumentów stojących za znacznym zwiększeniem powierzchni w obiekcie, w którym nasz klient zajmował dotychczas 16 tys. mkw. – mówi Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

Prologis Park Wrocław V to najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w okolicy Wrocławia o powierzchni 182 303 mkw. Ulokowane 3 km. na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, pomiędzy autostradą A4 a drogą E261, przylega do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Prologis Park Wrocław V spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego i wygodnego składowania towarów. Zastosowano w nim nowoczesne rozwiązania umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii zarówno w magazynach, jak i w biurach.

- To ogromna satysfakcja, gdy wieloletni klient decyduje się na rozszerzenie działalności w naszym Parku. Decyzja Katoen Natie dla nas powód do dumy, a jednocześnie dowód na to, że wysoka jakość nieruchomości logistycznych i partnerskie podejście w codziennych działaniach to połączenie, które sprawdza się w oczach naszych klientów – mówi Michał Czarnecki, VP, Head of Capital Deployment & Leasing, Prologis.