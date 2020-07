Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna łączy siły z brazylijskim partnerem

- Tworzymy Globalne Sieci Partnerstwa KSSE na świecie. Będziemy aktywniej wspierać inwestorów na rynkach pozaeuropejskich budując sieci naszych konsultantów w terenie. Rozpoczynamy współpracę partnerską z brazylijską Agencją Promocji Inwestycji i Handlu Minas Gerais (INDI), a niedługo podpiszemy podobne porozumienia z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój przedsiębiorczości m.in. w Egipcie, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych – poinformował dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

– Jestem przekonany, że łącząc siły z brazylijskim partnerem, pozyskamy nowych inwestorów spoza Europy i zwiększymy wymianę handlową oraz inwestycyjną między przedsiębiorcami działającymi na naszych obszarach – ocenił szef KSSE.

Katowicka strefa to obszar ok. 16,3 tys. km2 w województwie śląskim i w części opolskiego. - Co więcej, KSSE uważana jest za główny ośrodek przemysłu motoryzacyjnego i stalowego w Polsce – zaznaczył. – Sformalizowana dziś współpraca rozpoczyna projekt budowy sieci konsultantów KSSE, która zwiększy skuteczność w pozyskiwaniu nowych inwestycji z kierunków pozaeuropejskich – dodał.

INDI jest agencją promocji inwestycji i handlu zagranicznego z Minas Gerais z siedzibą w mieście Belo Horizonte. Misją INDI jest przyciąganie inwestycji i promowanie eksportu. Jak podkreślał Juliano Pinto, podsekretarz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Regionu Minas Gerais, to dynamicznie rozwijający się obszar, 2. największy eksporter w Brazylii, 2. największy region przemysłowy, nazywany - dzięki swojemu położeniu – korytarzem Brazylii.

– Cieszymy się na dynamiczną współpracę z najlepszą strefą w Europie, my jesteśmy najlepsi w Ameryce Południowej, więc wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego – zauważył Thiago Toscano, prezes INDI.

Województwo Śląskie zostało wybrane przez Komisję Europejską do współpracy z regionem Minas Gerais z Brazylii w 2018 roku w ramach Programu UE „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC). Celem tej współpracy jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów. – Cieszę się, że zainicjowana przez województwo śląskie współpraca z regionem Minas Gerais z Brazylii zaowocowała podpisaniem umowy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz INDI. Mam nadzieję, że przyniesie ona wiele korzyści dla obu regionów, szczególnie w zakresie wymiany gospodarczej oraz inwestycji – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.



Minas Gerais to jeden z 26 stanów Brazylii, położony w środkowowschodniej części kraju, jest to najbardziej rozwinięty region w kraju. Dzięki korzystnemu położeniu (od wschodu graniczy z Rio de Janeiro, od południa z Sao Paulo) region jest nazywany korytarzem Brazylii. Belo Horizonte - stolica stanu, to czwarte pod względem wielkości miasto w kraju.