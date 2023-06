Kave Home inwestuje 45 mln euro w nowe centrum logistyczne o powierzchni 50 tys. mkw., które zostanie rozbudowane do 90 tys. mkw.

Kave Home uruchamia swoje nowe centrum logistyczne w Tordera, co jest kluczowym krokiem w celu sprostania wysokiemu rozwojowi firmy.

Marka korzysta z maszyn i automatycznych układów w celu zwiększenia efektywności procesów.

Stawia na gospodarkę cyrkularną, umieszczając w centrum dział odzysku i recyklingu mebli.

Marka mebli i dekoracji z Girony otwiera nową platformę logistyczną w obszarze Mina d'Or w Tordera, w pobliżu Barcelony. Firma zainwestowała 45 milionów euro w budowę pierwszego hangaru o powierzchni 50 tys. mkw. i wysokości 17 metrów, który został ukończony pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku.

Makrokompleks logistyczny obejmuje centrum recyklingu i odzysku mebli, obszar badawczo-rozwojowy i stworzy 150 nowych miejsc pracy. Ponadto 40 proc. jego działalności operacyjnej zostanie zautomatyzowane.

System półautomatyczny

Obiekt będzie miał dzienną zdolność przeładunkową ponad 40 tys. paczek, ma 59 doków załadunkowych i pojemność magazynową 50 tys. palet pojemników. Jest wyposażony w zautomatyzowany system taśmowy, który autonomicznie dystrybuuje produkty z półek do stref manipulacyjnych i stanowisk załadunkowych, tworząc efektywne i wydajne procesy pracy, osiągając wydajność produkcyjną do 3 tys. paczek na godzinę. Ponadto cały zespół działu logistycznego firmy przeniósł się do obiektu, aby działać w obrębie platformy.

Centrum dysponuje różnymi rodzajami magazynowania, w zależności od rodzaju produktu i rotacji. osiada kombinację regałów o dużej gęstości, w których obszary pobierania palet są tworzone na niższym poziomie i dystrybuowane dzięki automatycznym urządzeniom, zrobotyzowane regały, które pozwalają na wysoką wydajność i zwinność, aby skutecznie obsługiwać wszystkie produkty dekoracyjne, oraz konwencjonalne regały.

Uruchomienie nowej platformy logistycznej stanowi bardzo ważny krok w historii firmy, niezbędny do obsługi naszego rozwijającego się ekosystemu marki wielokanałowej i naszej unikalnej propozycji wartości na rynku. Wraz z otwarciem tego nowego centrum skorzystaliśmy z okazji, aby zwielokrotnić możliwości naszych zespołów zajmujących się regeneracją i odzyskiwaniem mebli, co jest niezbędne do osiągnięcia naszych celów w zakresie gospodarki cyrkularnej - mówi Francesc Julià Ametller, CEO.

Technologia

Zespół Kave Tech pracował nad ustanowieniem procesów technologicznych, które umożliwiają optymalną komunikację i zarządzanie w kompleksie logistycznym, tworząc system zadań, który umożliwia śledzenie operacji i analizę wydajności. Ponadto wdrożono nowe systemy kompletacji w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, nowy system etykietowania wysyłek i panele danych do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Obiekt jest również wyposażony w bezprzewodowe połączenie na całej platformie bez utraty sygnału, system bezpośredniej komunikacji między operatorami za pomocą PDA oraz aplikację mobilną do zarządzania operacjami wewnętrznymi.

Innowacja i zrównoważony rozwój

Kave Home jest wyraźnie zaangażowana w innowacje i zrównoważony dostosowując swoją platformę logistyczną do projektu Kave Cares. Obiekty posiadają certyfikat BREEAM (międzynarodowy certyfikat dla obiektów przyjaznych dla środowiska naturalnego), generują energię w całości za pomocą paneli fotowoltaicznych o mocy 5500 megawatów na godzinę rocznie, co pozwala na samowystarczalne zaopatrzenie i poprawę komfortu technicznego pracowników dzięki systemom ogrzewania i recyrkulacji powietrza.

Projekt Kave Cares (zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne firmy) był w ostatnich latach podstawowym filarem firmy i obszarem, wokół którego obraca się strategiczna marki, która stawia na inicjatywy właśnie w tym kierunku. Zaangażowanie Kave Home w tym aspekcie jest bardzo znaczne i, jak podkreślają w formule swojej misji, dążą do tego, aby stać się firmą o zerowym śladzie węglowym i zerowej ilości odpadów poprzez wprowadzenie różnego rodzaju projektów transformacyjnych, które już podjęto lub wkrótce zostaną zainicjowane.

Rozszerzenie projektu

Druga faza projektu ma rozpocząć się w połowie 2023 roku. Etap ten będzie obejmował dodatkowe 40 tys. mkw., co da łącznie 90 tys. mkw. i będzie wiązał się z inwestycją w wysokości 25 mln euro.

Firma zakończyła rok 2022 z obrotem w wysokości 153 milionów euro i wzrostem o 34 proc., podwajając obroty z roku 2020. Obecnie marka jest obecna na rynku w 32 krajach, posiada 15 własnych sklepów, 22 sklepów franczyzowych i 80 punktów shop-in-shop, a także odnotowuje wysoki wzrost we wszystkich kanałach sprzedaży. Warto zwrócić uwagę na otwarcie 42 nowych sklepów stacjonarnych w 13 krajach, w tym dwa sklepy własne oraz 40 sklepów franczyzowych i sklepów shop-in-shop. Szacuje się, że w 2023 obroty firmy będą bliskie 205 milionów euro.

Niedawno marka otworzyła nowy sklep franczyzowy w Como we Włoszech i własny sklep w Metz we Francji, gdzie planuje otwarcie kolejnych sklepów w najważniejszych miastach w 2023 roku.

