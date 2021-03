Każdy może być beneficjentem zielonego magazynu

W inwestycji zrealizowanej w odpowiedni sposób każdy może być beneficjentem zielonej architektury. Na zrównoważony rozwój i troskę o środowisko zwracają uwagę klienci i pracownicy. Wyzwaniem jest to, że usługi logistyczne są bardzo kosztochłonne i mocno konkurencyjne, co oznacza, że trzeba bardzo rozważnie planować inwestycję w budowę nowoczesnego magazynu - tłumaczy Isa Kohn, Project Lead Green Logistics Rhenus.

• Zrównoważona logistyka i ekonomiczna aktywność wcale nie wykluczają się wzajemnie, a nawet wręcz przeciwnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu, niższe koszty operacyjne, lepszy wizerunek czy prawdziwa troska o środowisko - przy odpowiednim postępowaniu, można osiągnąć wszystkie te cele jednocześnie.

• Zrównoważona logistyka i ekonomiczna aktywność wcale nie wykluczają się wzajemnie, a nawet wręcz przeciwnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu, niższe koszty operacyjne, lepszy wizerunek czy prawdziwa troska o środowisko - przy odpowiednim postępowaniu, można osiągnąć wszystkie te cele jednocześnie.

• Wiele nowych centrów dystrybucyjnych wybiera „zieloną drogę”, ale starsze również mogą być zrównoważone bez narażenia właścicieli i najemców na spore wydatki. Mniejsze są możliwości jeśli chodzi o architekturę, ale sporo można poprawić w kwestii elektryczności i oszczędności energetycznej.

Ekologia w sektorze logistycznym powinna być oczywistością, a nie tylko trendem. Pytanie brzmi: dlaczego wciąż tak nie jest. Rhenus ma w swoim portfolio The Tube - jeden z najbardziej zielonych na świecie budynków industrialnych.

Isa Kohn, Project Lead Green Logistics Rhenus: Dla naszej firmy – biznesu rodzinnego – ekologia nie jest tylko trendem. Zrównoważony rozwój i troska o środowisko są bardzo ważne na co dzień. Na ekologię zwracają baczną uwagę także nasi klienci i pracownicy. Wyzwaniem jest to, że usługi logistyczne są bardzo kosztochłonne i mocno konkurencyjne, co oznacza, że trzeba bardzo rozważnie planować inwestycję w budowę nowoczesnego magazynu. My jednak uważamy, że w inwestycji zrealizowanej w odpowiedni sposób każdy może być beneficjentem zielonej architektury. Najlepiej widać to w naszym magazynie w holenderskim Tilburgu, ale nie tylko. Również w innych krajach, także w Polsce – m.in. w Bolesławcu.

Zielony magazyn pozwala stworzyć lepsze środowisko pracy dla naszych pracowników. Zadowoleni są także nasi klienci, którym zależy na redukcji śladu węglowego, a Rhenus jako firma operatorska zyskuje oszczędności, jakie przynosi nowoczesny budynek. Jeśli chodzi o magazyn w Tiblurgu, to rzeczywiście jest najbardziej zrównoważonym obiektem w portfelu firmy Rhenus, a nawet jednym z najbardziej zrównoważonych centrów dystrybucyjnych na świecie. Obiekt z certyfikatem BREEAM na poziomie Oustanding był nominowany w 2019 roku do nagrody Wordlwide BREEAM. Z kolei w 2020 roku design budynku został wyróżniony holenderską nagrodą National Steel – honoruje ona inspirujące wykorzystanie stali w projektach budowlanych.

