Rozpoczęta inwestycja o łącznej powierzchni blisko 30 tys. mkw. obejmie część biurową oraz halę magazynową z 50 dokami przeładunkowymi.

Innowacyjny kompleks budynków przy ul. Azymutalnej, zaprojektowanych zgodnie z wymogami budownictwa proekologicznego w systemie certyfikacji LEED®, stanie się nową siedzibą Grupy Klima-Therm w Gdańsku.

Także będzie głównym centrum magazynowo-logistycznym na całą Europę.

Klima-Therm – jeden z największych dostawców w branży systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych oraz OZE, firma obecna na rynku w Polsce od 1996 roku, w lutym 2023 roku rozpoczęła budowę siedziby głównej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Azymutalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Inwestycja obejmie 5-kondygnacyjny budynek biurowy, zaplecze szkoleniowo-badawcze oraz halę magazynową z 50 dokami przeładunkowymi, która docelowo będzie pełniła rolę głównego centrum logistycznego Grupy Klima-Therm na Europę.

Zamierzenie budowlane obejmuje jednoczesne wykonanie hali magazynowej oraz budynku biurowego wraz z całą infrastrukturą otaczającą. Hala magazynowa o powierzchni 21,3 tys. mkw. wyposażona zostanie w inteligentny, zautomatyzowany system składowania, zapewniający wzrost efektywności procesów logistycznych. Budynek biurowy o powierzchni 6,1 tys. mkw. przylega do hali magazynowej i jest przeznaczony na pomieszczenia biurowe i konferencyjne, zaplecze szkoleniowo-badawcze i część socjalną, stanowiące miejsce pracy dla ponad 200 osób. Rozwiązania proekologiczne, niskoemisyjne i zeroenergetyczne oraz odpowiedzialność i troska o naturę to podstawowe założenia projektowe budynku o nazwie nawiązującej do lokalizacji - AZYMUTALNA.

Innowacyjny kompleks budynków przy ul. Azymutalnej w Gdańsku. Fot. Mat. pras.

Nowa inwestycja AZYMUTALNA jest naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju firmy. Znakomita lokalizacja, niebanalna architektura i wysoki standard wykończenia stworzą doskonałe warunki do pracy oraz dynamizacji naszego biznesu. Dodatkowo, mając na uwadze ekologiczne wyzwania współczesnego świata, niezmiernie cieszy mnie fakt, że nasze innowacyjne przedsięwzięcie budowlane zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami koncepcji ESG oraz według standardów określonych systemem wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej budynków - LEED® – mówi właściciel Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu Klima-Therm.

Projekt przestrzeni biurowej firma Klima-Therm powierzyła renomowanej pracowni architektonicznej The Design Group z Warszawy, która dostarczy kompleksowe rozwiązania projektowe. Styl wnętrz będzie oparty na harmonijnym połączeniu surowości i industrialnego charakteru z delikatnością i prostotą japońskiego minimalizmu. Taka kombinacja ma na celu stworzenie wyjątkowej, spokojnej atmosfery, sprzyjającej kreatywności, współpracy i dobremu samopoczuciu pracowników. Projektanci z The Design Group będą także odpowiedzialni za identyfikację wizualną w całym budynku, gdzie każdy detal zostanie dostosowany do brandingu firmy.

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego ekscytującego, choć złożonego projektu. Naszym celem jest stworzenie funkcjonalnej i ergonomicznej przestrzeni, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pracowników i wspiera ich zdrowie oraz efektywność. Przywiązujemy także szczególną uwagę do wykorzystania ekologicznych materiałów pochodzących od lokalnych dostawców i spełniających standardy zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że mamy również okazję wspierać Klima-Therm w procesie certyfikacji nowej przestrzeni oraz proponować materiały i rozwiązania, które spełniają rygorystyczne wymogi certyfikacji LEED (tłum. Leadership in Energy and Environmental Design) – mówi architekt Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Przy budowie obiektu zostaną wykorzystane ekologiczne materiały, a niezbędne instalacje uwzględnią priorytet minimalizacji zużycia energii, jak również zapewnią najwyższy poziom jakości i komfortu powietrza we wnętrzach biurowych i użytkowych. Własna instalacja PV o łącznej mocy 1MWp pokryje roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Przy współpracy z wielkoskalowym magazynem energii elektrycznej o mocy 500kW i pojemności 1800kWh oraz pompami ciepła dużej mocy chcemy zrealizować pełne bilansowanie budynku w skali roku. Przy realizacji inwestycji przewidziane są również proekologiczne rozwiązania dla pracowników i klientów: m.in. parking dla rowerów, oraz stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Planowane zakończenie prac przewidywane jest na IV kwartał 2024 r.

Budynek AZYMUTALNA – kluczowe informacje:

Nazwa inwestycji: Hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową i halą garażową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja: Gdańsk, ul. Azymutalna

Architekci: ARPRO, The Design Group Konrad Krusiewicz

Inwestor: Klima-Therm Sp. z o.o.

Generalny wykonawca budynku biurowego: Hydrobudowa Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa:

Budynek główny wraz z halą garażową: 6,1 tys. m kw.

Hala magazynowa: ok. 21,3 tys. m.kw

Realizacja: 2023-2024

