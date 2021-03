Klimat sprzyja zielonym magazynom. Relacja z debaty

Ekologia w branży logistycznej nie może być jednie modą, bo to oznaczałoby przejściowe zjawisko. Tymczasem prośrodowiskowe rozwiązania, choć kosztowne, przynoszą długoterminowe oszczędności w eksploatacji. Dzięki temu branża się zmienia. Z roku na rok rośnie liczba certyfikowanych budynków, czyli na rynek zielonych magazynów wkracza niekończąca się wiosna - zgodzili się paneliści Online Brainstormingu #zielonemagazyny: Moda czy realne korzyści.

Do 2050 r. wszystkie budynki w Unii Europejskiej mają być niskoemisyjne, bądź zeroemisyjne.

- W branży logistycznej do niedawna rozwiązania energooszczędne były analizowane głównie przez uczestników rynku BTS, czyli wolnostojących, najczęściej produkcyjnych obiektów, w których bezpośredni wpływ inwestycji energooszczędnych na koszty funkcjonowania zakładu był łatwo zauważalny - przyznaje Marek Kosielski, dyrektor działu BTS, AXI IMMO Group.

Dodaje, że przez wiele lat jednak najczęściej kończyło się jedynie na analizach ze względu na wysokie koszty, więc niewielu klientów się decydowało.

- Dzisiaj, poza wzrostem ogólnej świadomości ekologicznej, obserwujemy oddolną presję społeczną oraz polityczną, jeśli chodzi o obniżanie emisji dwutlenku węgla. Rynek się zmienia. Z roku na rok obserwujemy wzrost budynków „certyfikowanych na zielono”. W zeszłym roku było ich w Polsce 141, co stanowi ok. 17 proc. wszystkich obiektów klasy A - wylicza Marek Kosielski.

Ekspert podkreśla, że najciekawsza zmiana zachodzi na rynku magazynowym.

- Do tej pory najważniejszym dla najemcy argumentem był czynsz, lokalizacja i wiele innych czynników. Energooszczędność do nich nie należała. Teraz to się zmienia. Deweloperzy podążają za duchem czasu i nowymi, zielonymi wyzwaniami - przyznaje Marek Kosielski, dyrektor działu BTS, AXI IMMO Group.

Certyfikaty z gadżetami

Certyfikaty ekologiczne nie są systemem doskonałym. W całym procesie można wybrać elementy o charakterze bardziej gadżetowym niż mającym realny, pozytywny wpływ na środowisko.

– Skutek jest taki, że niestety czasami mamy w obiektach na przykład hotele dla owadów, ule i jeszcze kilka innych rozwiązań, zamiast mechanizmów, które naprawdę pozwalają na ograniczenie zużycia energii czy wprowadzenie szarej wody, ponieważ są to dużo droższe technologie – zauważyła Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor działu powierzchni magazynowo-logistycznych Cushman & Wakefield.

Retransmisja sesji: #zielonemagazyny - online brainstorming

Moda czy realne korzyści?