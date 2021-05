Knauf rośnie we Wrocławiu

Firma Knauf Industries Polska renegocjowała dotychczasową umowę najmu, powiększając wynajmowaną powierzchnię magazynowo-biurową w Panattoni Park Wrocław II do 18 tys. mkw. W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa.

Knauf Industries Polska jest częścią Grupy Knauf. Firma specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych dla przemysłu.

Aktualnie to największe na świecie przedsiębiorstwo o tym profilu działalności, które obsługuje producentów z branż: AGD i RTV, samochodowej, HVAC (grzejnictwo, wentylacja, klimatyzacja), spożywczej oraz budowlanej. Od samego początku działalności Knauf Industries Polska oferuje wyroby produkowane w technologii formowania ciśnieniowego tworzyw spienionych oraz wtrysku plastiku – to m.in. izolacja, części techniczne, opakowania i kształtki.

Aby sprawnie obsługiwać klientów, firma posiada 42 zakłady produkcyjne zlokalizowane w 8 krajach.

Panattoni Park Wrocław II jest położony w Nowej Wsi Wrocławskiej – wzdłuż autostrady A4, 14 km od centrum Wrocławia i 13 km od wrocławskiego portu lotniczego. Jest to nowoczesny park dystrybucyjny, oferujący 60.600 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Właścicielem Panattoni Park Wrocław II jest TFI PZU S.A.

W podwrocławskim zakładzie firmy Knauf Industries już od lat powstają komponenty dla przemysłu automotive produkowane w technologii wtrysku ciśnieniowego tworzyw termoplastycznych. Bogate portfolio obejmuje części: interior, exterior oraz elementy siedzeń. Dwa lata temu zakres produkcji został dodatkowo rozszerzony o formowane pneumatycznie kształtki samochodowe ze spienionego polipropylenu EPP, które znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach pojazdów, od elementów pasywnego bezpieczeństwa, jak m.in. amortyzatory, fotele i zagłówki, aż po przedział bagażowy.

– Powierzchnia magazynowo-biurowa w Panattoni Park Wrocław II została odpowiednio dostosowana do potrzeb Knauf Industries Polska. Dobre relacje z wynajmującym były jednym z powodów, dla których nasz Klient zdecydował się na przedłużenie umowy i ekspansję. Najemca docenia też dogodny dojazd do obiektu, co ma duże znaczenie zarówno dla załogi, jak i kontrahentów – mówi Miłosz Borkowski, Senior Associate w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych Cresa Polska.

