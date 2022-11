Aktywność deweloperska firmy PROPCO skupia się na budowaniu małych obiektów magazynowych w formacie Small Business Units, które jednocześnie wpisują się w standardy kategorii ostatniej mili.

Firma PROPCO będzie zacieśniać współpracę z firmą Knight Frank w zakresie sprzedaży swoich nieruchomości.

PROPCO, kierowany przez swojego założyciela Piotra Klanka, ma ciekawy program rozwoju działalności na terenie całej Polski.

PROPCO jest deweloperem nieruchomości realizowanych w ramach programu regionalnych, małoformatowych obiektów typu cross-dock, między innymi dla DPD Polska. Poza dostarczaniem budynków przeznaczonych dla firm kurierskich i logistycznych w formacie Last Mile Logistics (LML), PROPCO koncentruje się na realizacji wielofunkcyjnych nieruchomości komercyjnych w ramach autorskiego programu budowy małych modułów biznesowych Small Business Units (SBU). Firma buduje także większe obiekty magazynowo-produkcyjne typu BTS (Build To Suit) oraz BTO (Build To Own), zarówno dla klientów krajowych jak i międzynarodowych, we współpracy z prywatnymi i instytucjonalnymi inwestorami kapitałowymi.

Potrzeba powierzchni magazynowej rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży online. Na podstawie najnowszej analizy rynku ostatniej mili zawartej w opracowaniu „Europe’s Last Mile. European Logstics Report 2022” oceniamy, że na każdy miliard euro wydany w segmencie sprzedaży detalicznej online będzie potrzebne 24 tys. mkw. miejskiej powierzchni magazynowej. Na siedmiu największych rynkach e-commerce Europy kontynentalnej – we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Polsce – wartość sprzedaży detalicznej online wyniosła około 293 mld euro w 2021 r. Wraz z jej przewidywanym wzrostem na poziomie 48 proc. do 2026 roku można oszacować, że w wymienionych krajach rynek do tego czasu będzie potrzebował dodatkowo 3,5 mln mkw. powierzchni „ostatniej mili” do jej obsługi. W Polsce może to być 536 tys. m kw. Strategia firmy PROPCO wpisuje się w przewidywania rynkowe i dostarcza na rynek perspektywiczny oraz stabilny produkt inwestycyjny – komentuje Krzysztof Cipiur, Managing Partner, Head of Capital Markets, Knight Frank.

W PROPCO nieustannie trzymamy rękę na pulsie i bacznie obserwujemy zmiany na szybko ewoluującym rynku magazynowo-logistycznym. Zapotrzebowanie na powierzchnie typu Small Business Units, w ostatnich latach rosło – i dalej rośnie – bardzo szybko, jako że moduły SBU idealnie odpowiadają na potrzeby logistyki ostatniej mili i skracania czasu dostaw w e-commerce. Knight Frank to doświadczony, profesjonalny partner, który z pewnością pomoże nam zwiększyć naszą ekspozycję na rynku. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca zaowocuje pozyskaniem nowych nabywców dla obiektów PROPCO – dodaje Piotr Klank, Managing Partner, PROPCO.

- PROPCO, kierowany przez swojego założyciela Piotra Klanka, ma ciekawy program rozwoju działalności na terenie całej Polski. Piotr posiada bogate doświadczenie w sektorze logistycznym i poszukuje partnera, który umożliwiłby mu wzrost i rozwój biznesu w Polsce. Cieszymy się, że możemy współpracować z PROPCO i wspierać plany jego ekspansji – komentuje George Lewis, Director, Capital Markets, Knight Frank.

