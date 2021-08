Kobiecość w świecie magazynów się sprawdza

Lubi próbować nowych rzeczy, bo ustawiają ją w pozycji ucznia. Ostatnio był to boks, skitouring i surfing, który poturbował ją jak pralka. W pracy unika hot desków. Woli biurko dedykowane, bo chce czuć, że ma swoje miejsce, co – jak żartuje – potwierdza jej przywiązanie do nieruchomości. Magazyny polubiła, choć już na studiach usłyszała, że nie są sexy. Joanna Sinkiewicz jest kandydatką do nagrody Człowieka Roku PropertyNews.pl.