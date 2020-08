Kolejna firma przedłuża umowę z Segro

Współpraca Investy i Segro z powodzeniem trwa już od wielu lat. Spółka, jako jedna z pierwszych w Polsce, zdecydowała się na utworzenie swojej bazy magazynowej w Strykowie pod Łodzią. W efekcie dynamicznego rozwoju firmy, stopniowo zwiększała ona wynajmowaną powierzchnię do 29 900 m2. Obecnie na terenie Segro Logistics Park Stryków mieści się główne centrum dystrybucyjne przedsiębiorstwa.

– Wieloletnia współpraca z Segro przyczyniła się do dynamicznego rozwoju naszej firmy. Dzięki elastycznemu podejściu dewelopera i zarządcy nieruchomości, udało się zabezpieczyć możliwość stabilnego wzrostu naszego przedsiębiorstwa w Polsce i w regionie. Wpływ na to miała również dogodna lokalizacja Segro Logistics Park Stryków, umiejscowionego na styku dwóch autostrad, z dostępem do doskonałej infrastruktury drogowej – podkreśla Maciej Suska, Dyrektor Metal Centrum Investa.

Investa istnieje na polskim rynku od 1989 roku. W ciągu trzydziestu lat firma osiągnęła pozycję wiodącego przedstawiciela branży hutniczej, oferując szeroki zakres usług i produktów, obejmujących ponad 4 tysiące pozycji asortymentowych. Poza głównym centrum dystrybucyjnym przedsiębiorstwa, które znajduje się w Strykowie, spółka posiada również siedzibę w Pruszczu Gdańskim oraz 6 centrów serwisowych na terenie całego kraju. Firma zatrudnia niemal 600 pracowników.

– Investa to jeden z najdłużej współpracujących z nami klientów. Kooperacja w oparciu o wzajemne poszanowanie, lojalność i wsparcie w trudnym dla gospodarki czasie składają się na całościowy obraz tego, jak bardzo cenimy się wzajemnie jako partnerzy w biznesie – zauważa Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny Segro.

Segro Logistics Park Stryków to w tej chwili ponad 300 tys. m2, a docelowo nawet 400 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni produkcyjno-magazynowej. Park położony jest w bliskiej odległości od skrzyżowania autostrady A1 z autostradą A2, stanowiąc doskonały hub dystrybucyjny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie nowopowstające na terenie parku obiekty objęte są ekologiczną certyfikacją BREEAM. Dzięki efektywnej współpracy dewelopera z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Segro Logistics Park Stryków umożliwia klientom prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient