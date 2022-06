Kolejna firma wynajmuje powierzchnię magazynową od Okam na Żeraniu

Firma Nesting Polska dołączyła do grona najemców powierzchni Okam na terenie Żerania. Wynajęła halę nr 2 o powierzchni magazynowej blisko 500 mkw.

Umowa została podpisana na okres 3 lat.

To kolejny najemca, który w ostatnim czasie wynajął powierzchnię przy ulicy Jagiellońskiej 88.

Okam wciąż dysponuje halami magazynowymi i produkcyjnymi oraz biurami czy otwartymi placami i pow. reklamowymi – na wynajem.

Firma Nesting to wielofunkcyjne przedsiębiorstwo. Zajmuje się przede wszystkim produkcją frontów meblowych na maszynach cnc. W mniejszym zakresie prowadzi też działalność w obszarze rozkroju tworzyw sztucznych takich jak plexi, alucobond oraz PCV.

- Kolejne firmy decydują się na najem powierzchni na terenie naszej nieruchomości na warszawskim Żeraniu. To rozległy, zróżnicowany i bogaty w różne przestrzenie obszar. Wpływ na decyzje nowych najemców ma także nasze elastyczne podejście w kwestii czasu trwania umowy czy dobre połączenie z centrum miasta oraz trasą S8. Firmą, która do nas właśnie dołącza jest Nesting Polska - zajmie ona powierzchnię magazynową o wielkości 493 mkw. - zaznacza Arie Koren, CEO Okam City oraz członek zarządu Okam Capital.

Cały kompleks na Żeraniu to liczący 62 ha teren, na którym kiedyś działała Fabryka Samochodów Osobowych (FSO). Jest tu łącznie: 14 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej, 170 tys. mkw. przestrzeni magazynowych, a także 200 tys. mkw. powierzchni otwartej w postaci placów i parkingów.

Firma Nesting Polska wybrała Okam na Żeraniu

Zainteresowane firmy czy organizacje mogą wciąż wynająć na Żeraniu atrakcyjną przestrzeń pod swoją działalność i realizację celów biznesowych. Do dyspozycji znajdują się przede wszystkim hale magazynowe i produkcyjne o wielkości od 100 mkw., przestrzenie biurowe o metrażach od 20 do 1 tys. mkw., a także place ekspozycyjne, powierzchnie reklamowe oraz obiekty na eventy, plany filmowe czy sesje fotograficzne. Jeszcze niezagospodarowanych pozostaje blisko 64 tys. mkw. przestrzeni magazynowych, około 5 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej, a także niemal 27 tys. mkw. powierzchni otwartej w postaci placów. Kompleks Okam na Żeraniu to jedyna lokalizacja na terenie Warszawy, która dysponuje własną bocznicą kolejową.

- Docelowo na terenie kompleksu planujemy realizację wielokierunkowego przedsięwzięcia. Mając jednak na uwadze choćby samą wielkość terenu czy formalności, będziemy ją realizować etapami na przekroju następnych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Zachęcamy zatem kolejne firmy do skorzystania z naszej oferty najmu na tym wyjątkowym, nie tylko na skalę Warszawy, terenie – dodaje Arie Koren.

Kompleks na Żeraniu charakteryzuje dobre połączeniowe samochodowe i komunikacją miejską z centrum stolicy, a także bliskość trasy ekspresowej S8. W okolicy znajdują się zarówno przystanki autobusowe i tramwajowe, jak i ścieżki rowerowe.

W ostatnich miesiącach na terenie Żerania przestrzeń wynajęła m.in. warszawska Izba Administracji Skarbowej, która zagospodarowuje powierzchnię biurową (ponad 640 mkw.) oraz plac (o powierzchni 2 tys. mkw.). Wśród innych najemców jest operator intermodelarny LOCONI Intermodal korzystający z niemal 2 tys. mkw. przestrzeni biurowo-magazynowych oraz blisko 80 tys. mkw. powierzchni pod transport na terenie kolejowego terminalu kontenerowego. Przed kilkoma dniami 5-letnią umowę najmu podpisała firma FineTech Construction, świadcząca przede wszystkim usługi z zakresu Generalnego Wykonawstwa – przy Jagiellońskiej zajmie 1 185 mkw. powierzchni, i w tym 72 mkw. w budynku z powierzchnią magazynową.