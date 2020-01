Kolejna inwestycja 7R trafia do portfela Segro European Logistics Partnership

Autor: propertynews.pl

Dodano: 31 sty 2020 14:31

Deweloper 7R sfinalizował sprzedaż do Segro European Logistics Partnership magazynu 7R City Flex Łódź I przy ulicy Rokicińskiej. To już trzeci projek, który trafia do portfela zarządzanego przez Segro.