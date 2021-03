Kolejny logistyk dołączy do parku MLP Poznań West

Nowy najemca podpisał umowę na wynajem nowoczesnej przestrzeni w centrum logistycznym

MLP Poznań West. Deweloper wybuduje w formule BTS blisko 8 500 mkw., obiekt zostanie wyposażony w mroźnię wyposażoną w zaawansowaną technologicznie komorę szybkiego zamrażania o łącznej powierzchni 8 100 mkw. a część socjalno-biurowa wyniesie 400 mkw. Hala będzie w pełni dostosowana do wymagań najemcy, ponadto zgodnie ze standardem spółki obiekt zostanie w całości objęty certyfikacją BREEAM.

- Nasz klient określił konkretne potrzeby i wymagania, jakie powinien spełniać dedykowany dla niego obiekt, szczególnie w zakresie energooszczędności, która dla firm z branży staje się kluczowa w świetle rosnących cen energii. Budynki przemysłowe realizowane dla firm, działających w sektorze spożywczym i chłodniczym, muszą funkcjonować według ściśle określonych kryteriów sanitarnych i technologicznych. Branża ta, ze względu na jeden z najtrudniejszych towarów do magazynowania, poszukuje zaawansowanych technicznie obiektów, które umożliwią stworzenie chłodni, komór mrożenia czy wyposażenia budynku w systemy kontrolowania temperatury. Tak też jest w przypadku inwestycji dla naszego klienta i cieszę się, że cały proces transakcyjny przebiegł sprawnie i pomyślnie, również dzięki elastycznemu podejściu dewelopera - komentuje Konrad Lewiński, starszy doradca w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

MLP Group zastosuje także przeszklenia w części biurowej, które zwiększą dostęp do światła dziennego i zapewnią pracownikom lepsze warunki pracy. Ponadto na podstawie rzeczywistego obiektu zostanie stworzony cyfrowy model eksploatacyjny wzbogacony o cechy fizyczne, parametry techniczne, informacje dotyczące osprzętu oraz zainstalowanych urządzeń. Eksploatacyjny model informacyjny (AIM – ang. Asset Information Model), będzie służył do administrowania i kontrolingu systemów obiektowych. Najemca wprowadzi się do nowo wybudowanego obiektu na początku 4 kwartału 2021.