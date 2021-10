Kolorowe i ekologiczne. Magazyny zyskują nowe oblicze

Magazyny to coraz częściej nie tylko proste budynki na przedmieściach, ale ekologiczne, kolorowe i reprezentatywne obiekty.

Jeszcze kilka lat temu magazyny postrzegane były wyłącznie w kategoriach składowania i przechowywania towarów, zatem ich budowa nie stanowiła dla generalnych wykonawców dużego wyzwania. Dziś, obok podstawowej funkcji, pełnią często rolę zaplecza biznesowego dla wszystkich prowadzonych przez firmę operacji. A to sprawia, że stają się bardziej reprezentacyjne. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzieli się ekspert firmy Commercecon, która specjalizuje się w budownictwie przemysłowym.

Nowa przestrzeń biurowa wyzwaniem dla generalnych wykonawców

Do niedawna część biurowa w obiektach logistycznych zajmowała zaledwie kilka procent. Zazwyczaj była to przestrzeń wydzielona z samej powierzchni magazynu, której towarzyszyły pomieszczenia socjalne dla pracowników – szatnia, stołówka oraz toalety. Dziś, jak dowiadujemy się z danych Cresa Polska, udział nowoczesnych biur w całkowitej powierzchni nowych inwestycji magazynowych dochodzi nawet do 20 proc. W nowym trendzie przoduje Trójmiasto oraz Warszawa.

Do projektowania przemysłowego podchodzi się teraz zupełnie inaczej. Przestrzeń biurowa w magazynach coraz częściej stanowi oddzielną strefę użytkową, która budowana jest w zupełnie innej technologii niż przestrzeń magazynowa. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym, standard jej wykończenia nie odbiega od biurowców klasy A usytuowanych w dużych miastach.

– Działamy na rynku budownictwa przemysłowego od ponad 20 lat. W tym czasie obserwowaliśmy różne trendy i dostosowywaliśmy nasze działania do wymagań technicznych budynków oraz nowych potrzeb inwestorów. Zmiany jednak nigdy nie następowały tak szybko, jak dzieje się to dziś – mówi Waldemar Buchcic, Kierownik Budowy w firmie Commercecon.

I trudno się z tym nie zgodzić. Budowa hali magazynowej z nowoczesnym biurowcem wymusza na wykonawcach większe zaangażowanie pracowników w bardziej czasochłonne prace budowalne oraz wykończeniowe, jest bardziej kosztowna, ale i często wymaga od generalnego wykonawcy dodatkowych działań formalno-prawnych.