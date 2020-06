Kolos przy autostradzie. Panattoni zakończyło największy obiekt magazynowy w rejonie warszawskim

A2 Warsaw Park to największy projekt budynku logistycznego Panattoni nie tylko w okolicach Grodziska Mazowieckiego, ale i w całym rejonie warszawskim. Pierwsi najemcy przestrzeni w najnowszej inwestycji Panattoni to przede wszystkim operatorzy logistyczni, tacy jak firma Raben Logistics Polska (30,1 tys. mkw.), ID Logistics (blisko 7,3 tys. mkw.) czy DSV (niemal 12 tys. mkw.).

A2 Warsaw Park to blisko 104 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w ramach jednego budynku. Ma on w sumie 794 metry długości, a w najszerszym miejscu 169 metrów. Do jego konstrukcji zużyto m.in. 7 tys. metrów sześciennych betonowych elementów prefabrykowanych, 708 słupów, 1,7 ton stali konstrukcyjnej, a na podłogę wylano 18 tys. metrów sześciennych betonu. Wykorzystano też blisko 21 tys. mkw. płyt warstwowych oraz 69 tys. mkw. kostki brukowej.

Obiekt może służyć najemcom z różnych branż zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Posiada wygodne place manewrowe oraz bramy wjazdowe z poziomu „0”. Wyposażony jest w oświetlenie LED i spełnia normy certyfikatu BREEAM na poziomie GOOD.

- To jedna z bardziej idealnych lokalizacji na centrum dystrybucyjno-logistyczne w rejonie Warszawy. Pozwala nie tylko na sprawną obsługę rynku stołecznego, ale i całego kraju. Pobliska autostrada A2 jest przy tym istotna także dla międzynarodowego ruchu logistycznego. Blisko stąd do Niemiec, które są przecież naszym największym partnerem handlowym. W ubiegłym roku wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła wartość ponad 123 mld euro - mówi Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni. - Nic dziwnego, że tę lokalizację Panattoni docenia od dawna. Tylko tutaj, łącznie z Panattoni Park Grodzisk I, II i III oraz realizacjami typu BTS, deweloper dostarczył już ponad 300 tys. mkw.

A2 Warsaw Park znajduje się w Adamowie, zaledwie 500 metrów od bezpośredniego zjazdu na autostradę A2 w obu kierunkach. Centrum Grodziska jest w odległości 4 km a Warszawy – 30 km.