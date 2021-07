Krakowski park logistyczny 7R skusił nowego najemcę

Styler wprowadzi się do 7R Park Kraków.

Nowa lokalizacja będzie służyła jako magazyn wyrobów gotowych, a także centrum dystrybucyjne przygotowujące wysyłki do kluczowych klientów w Polsce i 40 krajach świata.

Kompleksową obsługą najemcy zajęła się firma AXI IMMO.

Styler to producent stylowych ramek do zdjęć oraz ram do obrazów i luster. Produkty firmy dostępne są na terenie całej Polski i za granicą m.in. w dużych sieciach dekoracyjno-budowlanych, sklepach meblowych, salonach fotograficznych i na branżowych portalach internetowych.

- Zdecydowaliśmy się współpracować z firmą AXI IMMO, z uwagi na ich wszechstronną i profesjonalną wiedzę na temat rynku nieruchomości w interesującej nas okolicy. Nie znaliśmy jej wcześniej, gdy się zorientowałem, jaki mają potencjał, zrezygnowaliśmy z samodzielnego poszukiwania oraz innych agencji doradczych. Zadanie nie było proste, ponieważ na lokalnym rynku nie znaleźliśmy satysfakcjonującej nas powierzchni. Doradca AXI IMMO przygotował rozwiązanie umożliwiające nam zajęcie magazynu zgodnego z oczekiwanymi parametrami technicznymi w lokalizacji, która była wkrótce oddawana do użytku. Bez ich wsparcia taka operacja byłaby raczej niemożliwa. Dzięki wiedzy i możliwościom AXI IMMO wynegocjowaliśmy bardzo korzystną stawkę za wynajem, otrzymaliśmy też pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności i negocjacjach – mówi Szymon Romaniewski, właściciel, Styler.

Firma Styler zajmie ponad 2 700 mkw. powierzchni magazynowej, która będzie służyć składowaniu wyrobów gotowych przed wysyłką do kontrahentów, przy zachowaniu i przekształceniu poprzedniej lokalizacji w całości pod zakład produkcyjny. Całość najmu uzupełnia ponad 150 mkw. przestrzeń socjalno-biurowa.

- Nowa powierzchnia pozwoli nam relokować cały magazyn produktów gotowych do dobrze skomunikowanego parku logistycznego. Powstanie tam też nowoczesne centrum dystrybucyjne, które w systemie trzyzmianowym będzie przygotowywać przesyłki do ponad tysiąca placówek sklepowych w kraju i za granicą. Dzięki tej relokacji zostanie zwolniona większa powierzchnia produkcyjna w głównej siedzibie firmy, co pozwoli na uruchomienie nowych linii produkcyjnych i umożliwi dalszy rozwój firmy – dodaje Szymon Romaniewski.