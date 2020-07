Kreatywny najemca wchodzi do Ideal Idea City Parku

- W związku z pandemią koronawirusa niezmiernie rygorystycznie zachowujemy wszelkie sanitarne środki ostrożności na budowie, wdrażamy własne metody takiej organizacji pracy, aby nie niosła ona potencjału zagrożeń dla zdrowia pracowników, stąd nasze plany inwestycyjne realizowane są zgodnie z założeniami. W City Parku powitaliśmy ostatnio nowych najemców, a w ich gronie jest polska firma Goldenberry będąca liderem na rynku artykułów promocyjnych. Po raz kolejny okazało się, że nasza koncepcja parków magazynowo-biurowych jest bardzo atrakcyjna dla firm w fazie dynamicznego rozwoju. Firmie Goldenberry zaoferowaliśmy moduł narożny hali H4, który jest bardzo dobrze doświetlony. Naszemu partnerowi zależało także na reprezentacyjnym biurze i moduł ten idealnie pasował do całości wymagań najemcy – relacjonuje prezes Ideal Idea Formad Jędrzej Dużyński.

Goldenberry specjalizuje się w kompleksowym podejściu do zarządzania artykułami reklamowymi z uwzględnieniem kreacji, wyboru rozwiązań oraz zapewnienia takich procesów, jak magazynowanie, dystrybucja i digitalizacja. Firma jest typowym „one-stop-shopem”, w którym klienci mają możliwość zaprogramowania wielu procesów związanych z prowadzonymi projektami sprzedażowo-marketingowymi. Goldenberry działa nie tylko lokalnie, ale także globalnie – jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce światowych organizacji IPPAG i Prominate.

- Mieliśmy możliwość odwiedzenia wielu potencjalnych obiektów dla naszej działalności. Ale tylko Ideal Idea City Park był w stanie zapewnić nam 100 proc. zapotrzebowania, jeśli chodzi o naszą przyszłą siedzibę i »serce« firmy. Oprócz lokalizacji, czynników użytkowych i estetycznych, ważne dla nas było to, aby nowy obiekt był stworzony w oparciu o jak najbardziej ekologiczną technologię. Takie podejście jest spójne z filozofią naszej firmy. Życzliwość oraz bardzo probiznesowe podejście pracowników Ideal Idea City Park w trakcie negocjacji tylko utwierdziły nas, że warto wiązać naszą przyszłość z takim partnerem. Wiążemy ogromne nadzieje z przeprowadzką do nowego obiektu. Nowa przestrzeń biurowa, a w szczególności magazyn z prawdziwego zdarzenia, pozwolą nam obsługiwać większą ilość zamówień i projektów. Będziemy mogli w jeszcze większym zakresie postawić na to, co jest naszą siłą – bardzo kompleksową obsługę dużych projektów marketingowych o zasięgu lokalnym i globalnym - tak przeprowadzkę Goldenberry do City Parku komentuje dyrektor zarządzający firmy Olaf Dąbrowski.

