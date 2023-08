Producent sprzętu ogrodniczego przedłużył umowę najmu około 3,8 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych w MLP Poznań West.

Krysiak Sp. z o.o. podpisała z MLP Group umowę przedłużającą na kolejne lata najem powierzchni w centrum logistycznym MLP Poznań West. Producent sprzętu ogrodniczego korzysta obecnie łącznie z około 3,8 tys. mkw. Na cele magazynowe przeznaczone jest nieco ponad 3,7 tys. mkw., a powierzchnie biurowe zajmują ponad 70 mkw. Spółka wynajmuje przestrzenie od MLP Group od przeszło trzech lat. Do nowego obiektu w MLP Poznań West wprowadziła się na początku 2020 r. Zarówno wówczas, jak i obecnie przy wydłużeniu umowy najmu na kolejny okres, firmę reprezentowała agencja doradcza Sawitar Estate Broker.

Spółka Krysiak działa na polskim rynku od ponad 30 lat. Prowadzi sprzedaż maszyn i urządzeń ogrodniczych własnych marek, w tym: Faworyt, Lider, Handy oraz 4garden. W asortymencie posiada również sprzęt wielu renomowanych europejskich producentów. Oferuje sprzęt, który przyda się osobom zawodowo lub hobbystycznie zajmującym się ogrodami, przycinaniem drzew oraz aranżacją terenów zielonych.

- Nasze centrum logistyczne MLP Poznań West w obecnym kształcie może poszczycić się tym, iż praktycznie wszystkie powierzchnie są zajęte, dlatego możliwość wynajęcia nowych przestrzeni jest mocno ograniczona. W tej sytuacji najemcy, którzy dołączyli do nas na początku funkcjonowania tego parku korzystają teraz z przywileju wydłużenia umowy. Zawarcie transakcji z firmą Krysiak potwierdza jednocześnie, że nasi najemcy doceniają wysoki standard centrum logistycznego i jego doskonałą lokalizację. Obiekty budowaliśmy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i są one standardowo poddawane certyfikacji BREEAM. Na dachach magazynów montujemy panele fotowoltaiczne, a na terenie parku stawiamy wiaty na rowery, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz domki dla owadów. Zapewnia to najemcom duży komfort użytkowania oferowanych przez nas powierzchni - podkreśliła Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

Ogromnie cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w procesie przedłużenia umowy najmu pomiędzy firmą Krysiak Sp. o.o., a MLP Group. Fakt, że mogliśmy brać udział w rozmowach, zarówno przy podpisywaniu pierwszej umowy jak i tej przedłużającej, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i dziękujemy za zaufanie jakim obie strony nas obdarzyły. Życzymy jednocześnie owocnej współpracy - powiedział Jarosław Stasiak z Sawitar Estate Broker.

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ponad 180 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM.

